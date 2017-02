artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Unbekannter hat eine Frau in Berlin-Friedrichshain mit einer Säure bespritzt. Die Frau kam mit einer Verletzung am Auge ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Um welche Säure es sich handelte, war zunächst unklar. Die umstehenden Fahrzeuge wurden großflächig mit Wasser neutralisiert. Die Polizei ermittelt.