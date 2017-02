Zehdenicker Stadtrat diskutiert Aldi-Standort

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (mhe) Unter anderem die Aufstellung des Bebauungsplanes "Aldi - Bahnhofsstraße" diskutieren die Mitglieder der Zehdenicker Stadtverordnetenversammlung bei ihrer nächsten Sitzung. Diese findet an diesem Donnerstag im Rathaus am Marktplatz statt.

Bislang nur ein Plan: Auf diesem Grundstück an der Bahnhofstraße will Aldi einen neuen Markt erreichten. © Martin Risken/GZ

Außerdem auf der Tagesordnung des öffentlichen Sitzungsteils stehen der geplante Ausbau der Exinstraße sowie die geänderte Entwurfsplanung zur Gestaltung des Bollwerkes.

Auch die Widmung des Havelschlosses als Eheschließungsort soll zur Sprache kommen. Konkret geht es um die Schlossscheune sowie den Schlosspark. Bereits mehrfach Thema in den Ausschüssen, kommt die aktualisierte Kindertagesstättenbedarfsplanung bis zum Jahr 2020 am Donnerstag ebenfalls noch einmal zur Sprache.Alle Beschlussvorlagen waren vom Hauptausschuss bei seiner Sitzung am 16. Februar einstimmig empfohlen worden. Zum Abschluss des öffentlichen Teil stehen Mitteilungen des Bürgermeisters, der Stadtverordneten sowie der Ortsvorsteher an.

Hinter verschlossenen Türen werden anschließend Grundstücksangelegenheiten besprochen. Unter anderem geht es um den Verkauf eines Grundstücks im Ortsteil Zabelsdorf.

Wie üblich haben zu Beginn der Versammlung die Einwohner der Havelstadt das Wort. Sie können Fragen an die Stadtverordneten beziehungsweise die Verwaltungsmitarbeiter richten.