Auf Neukolonist folgt Chronist

Letschin (MOZ) Das Experiment ist gelungen, die Hoffnungen wurden erfüllt: Nach viereinhalb Jahren an der Spitze der Letschiner Heimatstuben wurde Detlef Mallwitz mit großem Lob in den Ruhestand verabschiedet. In die Fußstapfen des Künstlers tritt der Kienitzer Ortschronist Edgar Petrick.

Staffelübergabe: Letschins Bürgermeister Michael Böttcher und der scheidende Leiter der Letschiner Heimatstuben, Detlef Mallwitz, haben den Staffelstab und damit die Verantwortung fürs "Haus Birkenweg" an den neuen Leiter Edgar Petrick übergeben. © Matthias Lubisch

"Es weht um mich Narzissenduft, es spricht zu mir die Frühlingsluft", sang Sopranistin Antje Rotherberg Alemu zum Klavierspiel von Natalja Schwenkner. Die Luft in den Zimmerchen im Obergeschoss des "Haus Birkenweg" war zum Schneiden, so eng saßen und standen die zahlreichen Besucher. Sie waren, wie die Mitglieder des Frankfurter Kunstvereins, nicht nur aus dem Oderbruch gekommen, um Detlef Mallwitz "danke" und "auf Wiedersehen" zu sagen.

Sein Wirken als Leiter der Letschiner Heimatstuben sei erfolgreich gewesen und habe genau das gebracht, was man sich damals, bei der Einstellung, erhofft habe, erklärte Letschins Bürgermeister Michael Böttcher - die Öffnung für Neues.

Der "Neukolonist", wie Böttcher Detlef Mallwitz nannte, der seit 2007 mit seiner Frau Alexandra Karrasch in Ortwig lebt, habe neue, wissenschaftliche Quellen für die Aufarbeitung der Orts- und Regionalgeschichte angezapft, neue Themen für Veranstaltungen aufgeworfen, wie die zu den "Küstendörfern". Der Künstler habe durch seine Vernetzung Kollegen gewonnen, in Letschin auszustellen und neue Formen der Präsentation von Kunst und Geschichte gebracht, so der Bürgermeister, der Hausherr im Museum ist.

"Danke, dass du mich hast gewähren lassen", entgegnete Mallwitz, der seinem Nachfolger Edgar Petrick viel Erfolg wünschte.

Der Kienitzer sei ein "anderer Typ", sagte Böttcher über den neuen Leiter der Heimatstuben. Mit ihm habe die finanzschwache Kommune eine gute Wahl getroffen: Der 55-jährige, in Letschin und Kienitz aufgewachsene Bauhandwerker, der nach der Wende zum Chronisten seines Dorfes wurde, ist seit zwei Jahren Mitarbeiter des Letschiner Info-Punktes - und soll es auch bleiben.

Petrick bat die "hoch geschätzten Damen und Herren des Letschiner Heimatvereins", die in den Heimatstuben ihren Sitz haben, um ihre Unterstützung - als das Lachen verstummt war. Denn der sichtlich nervöse neue Museumsleiter hatte die Anwesenden zunächst als "liebe Kienitzer" begrüßt. Auch seinen Vorgänger bat Edgar Petrick um Hilfe, sei es durch "deine schier unendlichen Kontakte" oder künstlerisches Wissen und Erfahrungen. So könnte er also aussehen, der "Un-Ruhestand", den Michael Böttcher Detlef Mallwitz wünschte.