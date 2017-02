Torsten Thiel beklagt desolate Vorstellung

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Er habe sich in der Kabine schon etwas zusammenreißen müssen, sagt Blau-Weiss Hohen Neuendorfs Trainer Torsten Thiel am Tag nach dem Debakel zum Rückrundenauftakt. Zuvor hatte sich seine Mannschaft vor heimischen Publikum vom Tabellenvorletzten der Berliner Landesliga, dem Friedenauer TSC, mit 0:4 abschießen lassen. "So wie wir es getan haben, kann man sich einfach nicht präsentieren. Das war eine völlig desolate Vorstellung."

Eigentlich hatte sich Thiel mit seiner Mannschaft viel vorgenommen, mit einem Sieg wäre der Sprung auf Platz sechs möglich gewesen. "Aber das ging alles komplett nach hinten los", so Thiel. "Vielleicht haben sich manche Spieler von der Tabelle dazu verleiten lassen, den Abstiegskandidaten auf die leichte Schulter zu nehmen." Letztlich hätte man wohl aber noch zwei Stunden weiterspielen können, ohne jemals ein Tor zu schießen.

Man müsse akzeptieren, dass die Gäste in allen Belangen überlegen gewesen seien, so Thiel, der deshalb auch von einer hochverdienten Niederlage spricht. "Sie waren mit viel mehr Aggressivität und Leidenschaft bei der Sache." Sein Team habe dagegen nicht viel zustande gebracht, in der Offensive quasi gar nicht stattgefunden. "Unser Flügelspiel war völlig stumpf. Mit diversen Fehlern im Aufbauspiel haben wir die Friedenauer zudem zu Kontern eingeladen."

Den genauen Grund für das fehlerhafte Spiel seines Teams kennt Thiel aber auch nicht: "Der Kunstrasen oder unsere personellen Ausfälle können auf jeden Fall keine Ausreden sein." Alle Spieler die auf dem Platz standen, stünden schließlich im Kader der ersten Herren und hätten deshalb den Anspruch, in der Landesliga Fußball zu spielen. Direkt nach der Partie habe darum auch keiner der Akteure eine Erklärung für die schwache Leistung gehabt. "Nicht nur ich, auch die Spieler waren völlig konsterniert."

In der Trainingswoche geht es für Coach und Team nun darum, an den Mängeln zu arbeiten und sich fürs anstehende Spiel gegen Türkiyemspor (4.) neu zu motivieren. "Ich erwarte, dass wir am Wochenende eine Reaktion zeigen", sagt Thiel, der hofft, dann auch wieder auf Torwart René Hartmann zurückgreifen zu können. Der Keeper war in der ersten Halbzeit mit einem Gegenspieler zusammengeprallt, musste deshalb in der Pause ausgewechselt werden.