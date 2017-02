Hoffnung im Kampf gegen Lkw-Lärm

artikel-ansicht/dg/0/

Forst (MOZ) Lärmgeplagte Anwohner an der B169 in Südbrandenburg können darauf hoffen, dass bald weniger Verkehr durch ihre Orte rollt. Der Landkreis will ein Urteil des Verwaltungsgerichts Cottbus akzeptieren, hieß es am Montag. Ein Präzedenzfall im Streit um den Lärmschutz.