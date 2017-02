Anonyme Unterschriftensammlung zur B96 in Fürstenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Die Bundesstraße 96 sorgt im Norden und Süden des Landkreises wieder für Aufregung. So wurde am Montag in Fürstenberg ein anonymes Flugblatt mit einer Befragung zur geplanten B 96-Ortsumfahrung verteilt.

Es handelt sich um ein sogenanntes "Bürgerbegehren Ortsumgehung B 96 Fürstenberg". Auf Befragung teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord mit, dass diese Aktion nicht rechtens sei. Es müsse auf einem Flugblatt stets erkennbar sein, wer der Urheber des Schriftstückes ist.

Inhaltlich werden von den anonymen Verfassern die beiden zurzeit diskutierten B-96-Umfahrungsvarianten vorgestellt - Westvariante und Mittelvariante. Überdies wird eine dritte Variante ins Gespräch gebracht. Dabei handelt es sich um eine Tunnelvariante, mit der Naturschutz und Tourismus sowie die Wohngebiete geschützt werden sollen. Der Sprecher der Bürgerinitiative "B 96 - raus!", Gerd Palm, distanzierte sich von diesem Bürgerbegehren. "Wir unterstützen diese Leute nicht", sagte er. Zugleich warnte er Fürstenbergs Stadtväter, zu viel Zugeständnisse an die Ferienhaus-Investoren in Steinhavelmühle wegen der B 96 zu machen. Es gebe einen Entwurf für einen städtebaulichen Vertrag, der die Kommune gleichsam verpflichtet, "alles zu unterlassen", was das Projekt gefährden könnte. Dies klinge gefährlich, "damit könnte die Kommune sich auch von der B-96-Westvariante verabschieden", sagte Palm. Fürstenbergs Bauamtsleiter Dr. Ralf Lunkenheimer erklärte, dies sei eine Floskel, wie sie in derlei Verträgen üblich sind. Außerdem liege noch nicht mal ein Bebauungsplan-Entwurf vor.