Präsident des OHC erklärt Erfolgsserie

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Fünf Siege in sechs Spielen, so lautet die Bilanz der Drittliga-Handballer des Oranienburger HC seit Jahresbeginn. Am Sonnabend wurde der vierte Tabellenplatz durch einen 28:16-Kantersieg gen die SG VTB Altjührden verteidigt. Stefan Zwahr sprach mit Präsident Thomas Stahlberg über die jüngste Erfolgsserie, den greifbaren Clubrekord und über das Frauenteam.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555691/

Die erste Männer-Mannschaft legte am Sonnabend gegen Altjührden einen Blitzstart hin, führte 10:0. Wann haben Sie beim Handball zuletzt einen solchen Zwischenstand gesehen?

Keine Ahnung. Das wird bei einem Spiel von den ganz Kleinen gewesen sein, wo die Spieler einer Mannschaft einen Kopf größer sind als die Gegner. Bei den Erwachsenen kann ich mich daran nicht erinnern, und ich bin schon ein paar Jahre unterwegs.

Wie haben Sie diese 16 Minuten am Sonnabend erlebt?

Es war unwirklich und unglaublich zugleich. Auch in der Folge war es das unspannendste Spiel, was ich lange erlebt habe. Sonst bin ich aufgeregt und skeptisch, habe so viel Adrenalin in mir. Das war erstmalig nicht der Fall. Der Gegner hat nicht den Eindruck gemacht, als würde er uns überraschen können. Und dabei war unsere Mannschaft in der Lage, die Kräfte zu dosieren. Bestimmt wurde zum Unmut des Trainers ein bisschen Tempo rausgenommen. Aber das war richtig, um Kräfte zu sparen. Ich fand das beeindruckend. Es war einfach ein positiv merkwürdiges Spiel.

So wie die Tabelle, wo der OHC nur einen Punkte hinter dem Dritten steht?

Wir sind besser, als man es erwarten konnte. Ich hatte mit Platz vier nicht gerechnet. Zumal das unser Kader von der Breite nicht hergibt.

Wo liegen die Gründe für die Erfolgsserie?

Die Mannschaft ist total eingeschworen. Du nimmst dadurch auch Punkte aus Orten mit, wo sonst verloren wurden. Da fallen mir Bernburg und Magdeburg ein. Diese Ergebnisse hätte ich nicht getippt. Robin Manderscheid spielt angeschlagen, weil er Bock hat und dabei sein will. Das zeugt vom großen Charakter der Mannschaft, die harmoniert und mit dem Top-Trainerteam toll zusammenarbeitet. Die Zusammenstellung des Kaders scheint auf den Punkt zu passen. Dass das Team in der Lage ist, recht weit oben mitzuspielen, hat es in den letzten Jahren bewiesen. Was jetzt aber bei so einem dünnen Kader herausgeholt wird, ist schon stark. Und wenn du siehst, was Simon Herold wieder im Tor veranstaltet hat, ist das der Wahnsinn. In der Woche davor war Ivan Szabo überragend. Wir haben einfach eines der stärksten Torwart-Duos in der 3. Liga, wenn nicht sogar das Beste. Wenn einer mal nicht glänzt, ist der andere da. Da kannst du dir halt auch mal ein paar Fahrkarten leisten, wenn Chancen vergeben werden.

Was geht am Sonnabend im Heimspiel gegen den Spitzenreiter TSV Altenholz?

Die sind klarer Favorit, trotz unseres Willens. Auch wenn sie - was man so hört - nicht hoch wollen, haben sie ein Topteam. Qualitativ und in der Breite ist Altenholz besser aufgestellt. Ob sie aber auch so mannschaftlich geschlossen auftreten wie wir, wird sich zeigen. Mit 19 Punkten sind wir in einer komfortablen Situation. Der Druck liegt nicht bei uns. Darin liegt vielleicht die Chance. Wenn sie mit nur 80 Prozent agieren, könnten sie ihr blaues Wunder erleben. Die Möglichkeit, dass wir gewinnen, besteht. Aber dann muss vieles passen.

Was muss passen, damit es für einen OHC-Punkterekord in der dritten Liga reicht?

Da sind wir nah dran. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal 32 Punkte hatten. Sollten wir noch zwei von neun ausstehenden spielen gewinnen, können wir einen neuen Rekord aufstellen. Wir spielen so eine geile Saison, haben noch nie so viele Auswärtsspiele gezogen. Oft haben wir in den letzten Jahren nach der Busfahrt die ersten 20 Minuten verschlafen. Das war in dieser Saison noch nicht der Fall.

Inwieweit gehen die Blicke schon auf die nächste Spielzeit?

Wir werden was machen, zumindest punktuell. Es wird leichte personelle Veränderungen geben, zu denen ich aber noch nichts sagen kann. Den Kern der Mannschaft wollen wir aber so zusammenhalten. Wenn Spieler kommen, müssen es Leute sein, die zu uns passen. Wir werden keine Söldner holen, die nicht gewillt sind, vor der Kulisse ihr letztes Hemd zu geben. Lieber bauen wir auf Spieler, die sich noch entwickeln können. Und wir haben noch einen Nils Müller, bei dem ich hoffe, dass er bald genesen ist. Übrigens finde ich es riesig, wie sich Christian Riedel bei Bedarf einbringt. Dafür gebührt ihm ein Dank. Er schwächt mit seinen Einsätzen in der 3. Liga die zweite Mannschaft, die nun sogar gegen den Abstieg spielt. Aber am Ende wird halt nach oben ausgeholfen.

Ganz oben stehen auch die Frauen in der Verbandsliga, die gerade das Spitzenspiel gewonnen haben. Wird es was mit dem Staffelsieg?

Ich war am Sonnabend vor Ort. Das 21:18 beim Tabellenzweiten in Hennigsdorf war ein sehr beeindruckendes spiel vor 150 Zuschauern. Bis auf Jelena Ukrainzew und die Torhüter war es eine blutjunge Truppe, die zur Pause souverän mit fünf Toren führte. Nach dem Ausgleich stand das Spiel auf Messers Schneide. Wir haben am Ende weniger Fehler gemacht und über die Abwehr gewonnen. Das macht mich stolz. Wir wollen, dass sie in die Brandenburgliga hochgehen. Es sieht danach aus. Die Feuerprobe wurde gut gemeistert, aber sie sind noch nicht durch.