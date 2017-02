artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Seine Liebe gilt der Physik und den bewusstseinserweiternden Substanzen. Das bringt Professor Felix Winterberg in unangenehme Situationen. Denn die Bochumer Kripo weis von seiner Neigung zu Amphetaminen, will sich aber zugleich den großen Geist und die unglaubliche Kombinationsgabe des unehelichen Einstein-Nachfolgers zunutze machen. So steht der Deal: Winterbeck bleibt auf freiem Fuß und hilft im Gegenzug, knifflige Fälle zu lösen. Das tut er dann mit der ihm eigenen Arroganz und Leichtigkeit. Für die Kommissare Tremmel und Lange hat er meist nur ein müdes Lächeln übrig. Ganz anders bei der jungen Dame von der Spurensicherung. Im Gegensatz zu seinen Studentinnen macht die es Einstein eben nicht leicht. Während der physikalische Gesetzmäßigkeiten und Formeln zitiert, als seien es Binsenweisheiten muss die gesamte Umwelt zusehen, wie sie den Gedanken des Mannes mit einem IQ von 210 folgt.

Mit einer Mischung aus Krimi und Komödie kommt die von SAT 1 nach dem Fernsehfilm "Einstein" produzierte Serie daher. Deren Star ist ganz klar Tom Beck, für den die Rolle des Großkotzes und Besserwissers wie geschaffen scheint. Hier allerdings glänzt sein Charakter auch mit durchaus sympathischen Zügen. Beck/Einstein ist es auch, der mit enormer Gedankenschnelle, die sich in der Inszenierung und den Schnitten niederschlägt, für ordentliches Tempo sorgt. Apropos: Um ihren guten Ruf muss sich nicht nur die Bochumer Polizei Gedanken machen, auch die ansässige Uni. Denn das offensichtlich sehr enge Verhältnis zwischen Lehrkörper und Studierendenschaft gibt den Folgen zwar eine gewissermaßen frivole Note, sollte aber dennoch nicht Alltag an deutschen Hochschulen sein. Die Fälle des Einstein sind meist echte Kapitalverbrechen, die dieser zwar mit enormen Wissen, aber nicht immer zwingend mit Logik löst. Das freilich fällt bei dem vielen zur Schau getragenen Fachwissen kaum auf. Spannung, Spaß und eine gute Portion Physik stehen also auf dem Programm. So unterhaltsam kann Wissenschaft sein.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 450 Minuten; Verleih: Sony Music; Regie: diverse; Tom Beck, Annika Ernst, Rolf Kanies; D 2016

