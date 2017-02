artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Weil er in der Heimat sich einigen Ärger eingehandelt hat, ist Casey nach Deutschland gekommen. Doch auch hier hält sich der Amerikaner durch Drogenverkauf nicht gerade mit legalen Mitteln über Wasser. Doch dann lernt er Landsfrau Juliette kennen und lieben und verspricht, sich zu ändern. Tatsächlich nimmt Casey einen Job auf dem Schrottplatz an und würde den auch weiterhin machen, wenn nicht seine große Liebe schwer krank geworden wäre. Juliette braucht 200 000 Euro für eine Nierentransplantation, die nur in den Staaten durchgeführt werden kann. Diese Zwangssituation bringt Casey wieder zurück zu seinem alten Auftraggeber. Und der verspricht mehr Geld und zwar schnell. Es soll lediglich ein Laster mit Drogen gekidnappt werden, 250 000 für jeden sind der Lohn. Der junge Mann sagt zu und lässt sich damit auf ein Abenteuer ein, bei dem er schon ziemlich am Anfang die Kontrolle verliert.

Wenn sie "Autobahn" hören, denken Briten und Amis zuerst an Geschwindigkeit, Deutsche hingegen an Stau. Wohl deshalb wurde der deutsche Originaltitel für Deutschland in einen englischen gewandelt. Bei uns heißt das Spektakel "Collide", was inhaltlich so ziemlich aufs gleiche hinausläuft. Kurzum, es geht um Gangster, Drogen, Liebe und schnelle Autos. Letztere spielen eine entscheidende Rolle, was man angesichts der hechelnden Familienkutsche, die gleich am Anfang crasht, gar nicht glauben will. Doch gemach, Nicholas Hoult klemmt sich schon bald hinters Volant ps-starker Boliden und heizt über Autobahn, Landstraße und selbst durch beschauliche süddeutsche Stadtkerne. Das alle geht freilich nicht ohne Bruch ab. Und wer's bisher noch nicht gemerkt hat: Spätestens bei den spektakulären Karambolagen wird deutlich, das die Macher von "Alarm für Cobra 11" ihre Finger im Spiel hatten. Neben der automobilen Seite begeistern auch noch zwei Hollywood-Schwergewichte: Anthony Hopkins in bester Hannibal-Lecter-Manier und Ben Kingsley als dessen Widersacher und kruder südeuropäischer Möchtegern-Pate. Handlungsseitig wird dagegen überraschungsarme Actionerkost bis hin zum Happy-End geboten. Uppps, Ausgang verraten. Na egal. Der Weg ist das Ziel, siehe Autobahn.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 99 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Eran Creevy; Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins; GB/D 2015