Die Insel der ungewöhnlichen Kinder

(MOZ) Jake kennt sie alle: die schwebende Emma, den unsichtbaren Millard oder die Zwillinge. Doch sind sie wirklich real? Der Großvater erzählte wann immer er konnte von ihnen und zeigte dem Enkel die Fotos. Nun ist der alte Herr tot. Doch er hat Jake mit auf den Weg gegeben, die Insel der besonderen Kinder zu besuchen. Weil der Knirps unter Albträumen leidet und die Therapeutin dies empfiehlt, reisen also Vater und Sohn über den großen Teich auf das im Nebel liegende walisische Eiland. Doch das einstige Kinderheim steht dort als Ruine, seit es im großen Krieg von einer deutschen Bombe getroffen wurde. Emma, Millard, die Zwillinge also alle tot? Mitnichten, wie Jake alsbald feststellt. Sie leben - in einer Zeitschleife. Immer genau vor dem tödlichen Treffer stellt Miss Peregrine die Zeit zurück, um genau 24 Stunden. Obwohl sich das Leben also ständig wiederholt, ist es ein angenehmes, wie Jake erfährt. Aber die Idylle ist bedroht. Denn die besondere Gabe aller hier Wohnenden soll ewiges Leben schenken können. Und deshalb sind sie alle in Gefahr.

Tim Burton hat aus Ransom Riggs Bestseller ein Filmspektakel gemacht, wie es nur der Meisterregisseur hinbekommt. Ganz langsam entwickelt er die Geschichte, formt seine Figuren. Dabei bewegt er sich fast ausnahmslos in der hiesigen Zeit und der Gegenwart. Dann lässt er die Handlung in die Fantasy-Welt hinabsteigen und formt schließlich ein furioses Finale am Schnittpunkt von Gestern und Heute, Realität und Fantasy. Die ohnehin schon einmaligen Charaktere der Vorlage bekommen dabei noch eine typisch burtonsche Steigerung verpasst. Und nicht zuletzt versetzt der Regisseur das Ganze in eine quietschbunte Welt. Das ist alles sehr beeindruckend, fesselnd und unterhaltsam. Dennoch wird nicht jeder am Ende so wirklich zufrieden sein. Denn Burton hat ein Problem mit dem Tempo. Wo er anfangs zu sehr bummelt, hastet er am Ende durch die Geschichte. Und so vergibt er teils die Möglichkeiten, wie nur Burton sie hat. Daher bleibt der Mund des Zuschauers wohl eher nicht vor Staunen offen, sondern weil er vor lauter Handlung kurzzeitig das Atmen vergessen hat.

Genre: Fantasy; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 127 Minuten; Verleih: 20th Century Fox HE; Regie: Tim Burton; Samuel L. Jackson, Eva Green, Judi Dench; USA 2016