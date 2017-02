Hängepartie am Runge-Gymnasium bald beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Am Runge-Gymnasium läuft ein neues Verfahren zur Besetzung des Schulleiterpostens. Das Potsdamer Bildungsministerium geht davon aus, dass die Stelle in Oranienburg bis zum Beginn des neuen Schuljahrs wieder besetzt ist.

Seit dem Weggang von Uwe Seidler, der 23 Jahre Chef am "Runge" war, ist die Schule führungslos. Der stellvertretende Schulleiter Henry Krüger ist seit zwei Jahren auch kommissarischer Direktor. Der Lehrer für Mathematik, Pyschologie und Physik fehlt im Unterricht, weil er als Schulleiter Freistunden erhält. Die Vakanz wirkt sich dadurch auf den Schullalltag aus. Die stellvertretende Schulleitung hat der Oberstufenkoordinator übernommen.

Eigentlich war Seidlers Nachfolge gut geplant. Die Schulkonferenz hatte sich für Thomas Meinecke, Lehrer für Sport, Geschichte und politische Bildung, als neuen Direktor ausgesprochen. Doch der unterlegene Bewerber Martin Erdmann wollte sich mit der Entscheidung nicht abfinden. Der Lehrer für Biologie, Englisch und Politische Bildung legte Widerspruch beim Verwaltungsgericht in Potsdam ein. Er war der Ansicht, Meineckes Bewerbung sei nicht fristgerecht eingegangen. Jedoch hatten sich Schüler, Eltern und Kollegen mehrheitlich für Meinecke entschieden. Das Staatliche Schulamt in Neuruppin war dem Beschluss gefolgt.

Doch das Widerspruchsverfahren endete mit einer Überraschung. Die Potsdamer Richter gaben dem Widerspruch von Erdmann statt. Allerdings nicht wegen der von Erdmann angeführten Gründe. Das Gericht äußerte grundsätzliche Bedenken an dem bis dahin in Brandenburg gängigen Verfahren zur Besetzung von Schulleiterposten. Die Beamtenbeurteilung sei nicht genügend ausdifferenziert, lautete die Begründung. Beide Bewerber hatten Höchstnoten erhalten. Die Beurteilung ließe es somit nicht zu, den tatsächlich besseren Kandidaten zu ermitteln, so die Verwaltungsrichter.

"Die Note 1 beschreibt Leistungen, die über die zufriedenstellende Erfüllung der Aufgaben hinausgehen", hieß es in der alten Verwaltungsvorschrift des Bildungsministeriums. Die Verwaltungsrichter bemängelten, dass nicht festgestellt werden könne, wie weit die Leistungen des Beurteilten über das normale Maß hinausgingen. Hier könne es aber Unterschiede bei den Bewerbern geben. Es bestünden daher "durchgreifende Bedenken" an dem Verfahren, urteilten die Richter und regten an, ein neues Verfahren zu entwickeln. Die im Widerspruch von Erdmann angeführte Begründung bezeichneten sie dagegen als "rechtlich irrelevant".

Bildungsministerium und Schulamt reagierten zunächst überrascht. Immerhin hatte die Klage aus Oranienburg einen seit Jahren gängigen Verwaltungsvorgang über den Haufen geworfen. Dann wurde die Vorschrift "Dienstliche Beurteilung" geändert, um eine Unterscheidung bei gleichen Leistungen treffen zu können. Seit Dezember 2016 ist eine neue Verwaltungsvorschrift in Kraft. Diese erfülle die Auflagen des Gerichts, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums, Ralph Kotsch, auf Anfrage. In Abstimmung mit dem Schulträger, dem Landkreis Oberhavel, sei die Stelle neu ausgeschrieben worden. "Zurzeit gibt es vier Bewerbungen auf die Schulleiterstelle", sagte Kotsch.

Nach Informationen dieser Zeitung hat sich Thomas Meinecke nicht erneut für den Schulleiterposten beworben, sein früherer Konkurrent Martin Erdmann dagegen schon. Meinecke zieht offenbar die Konsequenz aus der Entwicklung am "Runge" in den vergangenen zwei Jahren. Das Kollegium ist gespalten - in Anhänger von Meinecke und Erdmann. Unter den Lehrern wird daher durchaus diskutiert, ob eine von außen kommende Person nicht am geeignetsten wäre, die Lage in der Schule wieder zu beruhigen.

Beworben hat sich aber auch der bisherige stellvertretende Schulleiter und seit dem Weggang von Uwe Seidler kommissarisch amtierende Schulleiter Henry Krüger. Er hat offenbar Freude an der Funktion gefunden und inzwischen wohl auch ausreichend Erfahrung gesammelt. Allerdings müsste im Falle der Wahl von Krüger der Posten des Stellvertreters ausgeschrieben werden.