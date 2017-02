Mensch und Maschine

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) In ferner Zukunft ist die Erde zu klein für die Ambitionen der Menschen, sowohl der guten wie auch der weniger guten. Und so tobt auf dem Planeten Typhon ein gnadenloser Kampf um die Ressourcen. Das Industriekonglomerat IMC ist dabei, alles auszubeuten und plant offensichtlich, seine Macht intergalaktisch zu erweitern - mit Gewalt. Dann gibt es aber eine Widerstandsgruppe Militia, die eben das verhindern will. So weit, so gewöhnlich als Setting für Sci-Fi-Actioner.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555705/

Im Hi-Tech-Panzer von Soldat Jack Cooper betritt der Spieler also die futuristische Arena und darf erleben, wie der Traum seines alter egos Wirklichkeit wird. Denn Cooper wäre gern Pilot, jener Eliteeinheit zugehörig, die die gewaltigen Mechs steuert. Und wie der Zufall so will, passiert's just zu Spielbeginn. Denn sein Vorgesetzter hat den Kampf gegen die IMC mit dem Leben bezahlt und plötzlich ist ein Cockpit-Platz in einem Titanen frei. Learning by doing heißt also das Prinzip, das den Gamer über die ersten Stunden in "Titanfall 2" antreibt. Und Kenner merken daran sofort, im Gegensatz zur Erstauflage verfügt das Spiel über eine reinrassige Singlekampagne.

Während für den Inhalt der Geschichte so lala gilt, trifft auf die Inszenierung derselben oh-lala zu. Denn Respawn haben hier eines der besten Settings der jüngeren Vergangenheit abgeliefert. Natürlich ist "Titanfall 2" in erster Linie ein Ballerspiel, aber so variantenreich und taktikgeschwängert hätten es wohl die wenigsten erwartet. Denn Cooper ist sowohl allein als auch mit seinem Titan unterwegs. In letzterer Konfiguration muss vor allem die grobe Arbeit erledigt werden. Doch allein mit Haudrauf geht so gut wie gar nichts. Im Laufe der Zeit findet das Duo nämlich verschiedene Ausrüstungen, die per Knopfdruck gewechselt und an den jeweiligen Gegner angepasst werden müssen. Das fordert und macht Spaß. Gleiches gilt für die jump'n'run-Einlagen, mit denen Cooper auf den ersten Blick unüberwindliche Hindernisse zu bewältigen hat. Mitunter dauerts dabei länger, bis man den richtigen Weg findet. Zweifellos Highlight des Games ist jener Abschnitt, in dem dazu noch in der Zeit hin- und hergesprungen werden muss. Die satte Actionkost garnieren die Entwickler mit einigen Schalter- und Verschieberätsel. Für Abwechslungs ist somit jederzeit gesorgt.

Dem gelungenen Inhalt angepasst ist die Grafik. Die Areale sind riesig, mitunter fast schon zu aufwendig gestaltet fürs schnelle durchrennen. Und man spielt geschickt mit oben und unten, was die Angelegenheit noch fordernder macht. Dazu sieht alles super aus und auch die Spezialeffekte verdienen ihren Namen. Der Brachialsound krönt einen wirklich gelungenen Auftritt.

Titanfall 2 für PS4; XBoxOne; PC