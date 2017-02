Heimsieg trotz durchwachsener Leistung

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Im ersten Spiel nach der schmerzhaften 7:9-Heimniederlage gegen Prag ging es für die Wasserballer der SGW Brandenburger in der Heimpartie gegen die SG WABA Dresden darum, wieder in die sichere Erfolgsspur zu finden. Das gelang gegen die Gäste aus der sächsischen Hauptstadt zunächst nur bedingt.

Nach zähem Beginn dauerte es fünf Minuten, ehe Kapitän Maximilian Stresow den Dresdner Torwart aus der Distanz überraschen konnte. Im Gegenzug wurde die erste Unterzahlsituation noch abgewehrt, bevor den Gästen der1:1-Ausgleich gelang. Generell blieb die Defensivquote der Brandenburger um Trainer Christopher Bott am Samstagabend gut, sie mussten nur drei Treffer aus 14 Unterzahlsituationen hinnehmen. Auch in der Gleichzahl-Defensive um Centerverteidiger Marcus Marold kamen die Brandenburger zunehmend besser ins Spiel.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts gingen die Dresdner erstmals in Führung. Johannes Theuer und Marco Förster antworteten zwar mit zwei Treffern in Folge, aber Unstimmigkeiten in der SGW-Abwehr ließen den erneuten Ausgleich folgen. Kurz vor dem Seitenwechsel warfen Routinier René Oldenburg und Stresow aber den 5:3-Pausenstand heraus.

In der Halbzeit fand Trainer Bott deutliche Worte, insbesondere die mangelnde Chancenverwertung störte ihn. Auch in der Erarbeitung dieser fand er Potenzial zur Besserung. Seine Mannschaft schien zu verstehen: Patrick-Jörg Hehr, Björn Dupont und erneut Stresow trafen nun im Minutentakt und ließen die Havelstädter auf 8:3 davon ziehen. Als dann wieder unnötig Fahrt aus der Partie genommen wurde, ließen sich die Dresdner nicht lang bitten, verkürzten auf 8:5. Erst Förster und dann wieder Dupont stellten den 10:5-Vorsprung vor dem Schlussabschnitt her.

In diesem wollte Bott die konditionelle Überlegenheit seiner Spieler sehen, doch koordinierte Bewegung kam nur noch selten ins Spiel. Obwohl die Bank der Gäste wegen der Anzahl der persönlichen Zeitstrafen bereits verwaist war und somit kein Wechsler mehr verfügbar war, schlugen sich die Dresdner tapfer. Förster erhöhte mit seinem dritten Treffer zunächst auf 11:5, bevor die Gäste ihren letzten Treffer folgen ließen. Stresow markierte zwar den 12:6-Endstand, doch die darauffolgenden letzten fünf Spielminuten blieben torlos.

"Klar muss man nach einem Sieg zufrieden sein. Aber mit so einer Offensivleistung wird es gegen die nächsten Gegner düster", warnte Trainer Bott vor der kommenden Auswärtsaufgabe gegen Prag am 4. März. Außerdem brauche man zu lang, um ins Spiel zu kommen und nehme gleichzeitig zu früh vor dem Abpfiff wieder Druck aus dem Offensivspiel. "Da müssen wir in dieser Woche unbedingt noch dran feilen - auch, wenn es eine Einstellungssache ist", so Bott weiter.

SGW Brandenburg: Nicolas Tosch, Alexander Zick, René Oldenburg, Marcel Gruhn, Johannes Theuer (1), Dennis Kohnert, Björn Dupont (2), Maximilian Stresow (4), Marco Förster (3), Markus Behrendt, Patrick-Jörg Hehr (1), Dennis Wagner, Marcus Marold.