Österreich will Druck auf Migranten erhöhen

Wien (DPA) Österreich will weiter den Druck auf illegale Migranten erhöhen. Der Entwurf eines neuen Gesetzespakets sieht deutlich schärfere Strafen bei Nichtausreise abgelehnter Asylbewerber vor. "Das ist ein wichtiges Signal an die Schlepper", sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach einem Beschluss des Ministerrats in Wien.