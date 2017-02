Keine Trauerveranstaltung, sondern Party

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Spenden sammeln und Daniela "Ela" Wagners Projekt fortsetzen - das war das Ziel der DKMS Benefiz Party am vergangenen Wochenende in der Werft. "Ela" setzte sich vor ihrem Tod für die Deutsche Knochenmark Spende ein und sammelte gut 25 000 Euro. Das Geld wurde zur Typisierung von Speichelproben von Knochenmarkspendern eingesetzt. Eine Freundesgruppe um Stefanie Voigt und Andreas Griebel knüpfte nun an das Projekt an und organisierte den Abend. 289 Briefe mit dem entsprechenden Anliegen und über 200 verkaufte Eintrittskarten für das Benefizkonzert waren es im Vorfeld. Die Besucher konnten ein Liveprogramm von Bands aus der Region erleben. Den Anfang machten "The Rubix". Sie hatten unter anderem Titel wie "Tainted Love" und "Skandal im Sperrbezirk" dabei und brachten die Gäste zum Tanzen. "Die Brandenburger sollen Spaß haben und richtig feiern", so Griebel über das Ziel des Benefizkonzerts. Es soll keine Trauerveranstaltung sein, sondern Party gemacht und für den guten Zweck gesammelt werden - so das Motto des Abends. Eröffnet wurde dieser von Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann.