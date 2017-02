Feiermarathon für Rathenower Narren

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Wenn der Straßenkarneval in Deutschland, wie in Köln, mit der Weiberfastnacht eröffnet wird, beginnt für die Narren der Feiermarathon. So auch für den Rathenower Carnevals Club (RCC).

artikel-ansicht/dg/0/1/1555722/

Am vergangenen Donnerstag feierte der RCC mit Gastvereinen aus Schollene, Brandenburg/Havel, Friesack und Pessin seine siebente Weiberfastnacht. Zur Freude der fantasievoll kostümierten Frauen im Saal des Havelrestaurants Schwedendamm brachten die Gastvereine ihre Männerballette mit. Sie präsentierten, in unterschiedlichen Stilen, vor allem Britney Spears. So auch das RCC-Männerballett, das zur Weiberfastnacht in Anlehnung an das Frauenballett "Die Raketen" offiziell auf den Namen "Die Kometen" getauft wurden. Uwe Rahn, Vorsitzender des Friesacker Karnevalclubs (FKC), trat mit mehreren Gesangstiteln auf. Ein Höhepunkt war der Auftritt des Premnitzer "Retorten"-Wirts Ecki mit seinem Team als ABBA. "Eckis Team" sind von Beginn an treue Gäste der RCC-Weiberfastnacht.

Am Freitag und Samstag folgten dann RCC-Prunksitzungen. Eröffnet wurde die Sitzung durch das fünfjährige Kinderprinzenpaar, ihre Niedlichkeit Mia und seine Winzigkeit Gustav, sowie ihre Lieblichkeit Madeleine I. und seine Tollität Mirko I. und deren Proklamation.

Claudia Lienig, die am Samstag ihren Geburtstag feierte, und Elke Fiege traten in diesem Jahr in ihrem Sketch als "Schweigsame Frauen" auf und wetteiferten pantomimisch darum, welche der Damen wohl am attraktivsten aussieht. Elke Fiege half da mit außergewöhnlichen Cremes nach und schmierte sich Margarine und Nuss-Nougat-Creme ins Gesicht.

Zu den Veranstaltungen spielten die Schimmler in der Programmpause zum Tanz auf. RCC-Präsident Mario Lienig übertraf sich zu den Sitzungen selbst mit seiner Kostümierung. Zur Weiberfastnacht machte er mit Langhaarperücke und Kleid auf "Marion" und fiel zur Prunksitzung mit seiner Ehefrau Claudia in die infantile Phase zurück. Beide gingen im Partnerlook im Strampler als Riesenbabys verkleidet.

Am Rosenmontag nahm der RCC wieder am traditionellen Umzug des Friesacker Karnevalclubs durch die Fliederstadt teil. Und selbst nachdem der RCC amAschermittwoch den Stadtschlüssel wieder an Bürgermeister Ronald Seeger zurückgegeben haben wird, ist der Karneval doch noch nicht ganz vorbei. Der RCC besucht am ersten März-Wochenende noch Prunksitzungen der befreundeten Vereine in Pessin und Garlitz.