Geduld machte sich bezahlt

Mit diesem verwandelten Strafstoß brachte Björn Stuhlmacher die Premnitzer in Borgsdorf mit 2:1 in Führung. © MZV

Bereits vor der Partie hatte TSV-Trainer Olaf Krause jedoch eine Hiobsbotschaft hinzunehmen. Christian Freidank hatte sich beim Warmmachen verletzt, so dass Ricardo Quast kurzfristig in die Mannschaft rutschte. Doch die Premnitzer begannen stark, hätten bereits nach wenigen Minuten in Führung gehen müssen. Sebastian Krumbholz erlief einen zu kurzen Rückpass, scheiterte aber am sehr gut reagierenden Borgsdorfer Schlussmann.

In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, wobei der TSV mehr Ballbesitz hatte. Als Konstantin Gäde einen Ball nicht entscheidend klärte, stand Dirk Warnke richtig und brauchte nur noch zur FSV-Führung einzuschieben (24.). Wenig später nahm die Partie dann eine entscheidende Wendung. Nils vom Hoff, der in der Anfangsphase schon einen Ellbogencheck gegen Krumbholz verteilt hatte, ließ sich zu einer Tätlichkeit gegen Daniel Pfefferkorn hinreißen. "Das war natürlich der Knackpunkt. Der Platzverweis war aber absolut berechtigt", schätzte TSV-Trainer OLaf Krause ein. Für den Sünder war die Partie mit Rot beendet, der Premnitzer musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Björn Stuhlmacher.

Wenig später traf Lukas Block aus Nahdistanz nur die Latte. Die Gastgeber trafen im Anschluss an einer Ecke per Kopf den Pfosten. Ein Premnitzer hätte aber parat gestanden.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie einseitig. Die Gäste diktierten in Überzahl nun das Geschehen, die Gastgeber stellten sich hinten rein. Der TSV-Elf fiel jedoch über lange Zeit wenig ein und brachte sich hinten durch hektische Aktionen beinah selbst in die Bredouille. Nach einer Stunde schien der Ausgleich fällig. Eine scharfe Eingabe konnte die Forst-Abwehr aber gerade noch neben das Tor klären.

Den Borgsdorfern war nun anzumerken, dass die Unterzahl viel Kraft gekostet hatte. Nach einem feinen Pass Marvin Krauses stand Krumbholz frei und brachte den Ball zum Ausgleich im Tor unter (70.). Wenig später war es erneut Krumbholz, der Richtung Tor marschierte. Im Strafraum konnte er nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Stuhlmacher sicher (78.). Nur eine Minute später war es erneut Stuhlmacher, der aus Nahdistanz zum 3:1 unter die Latte traf. Die Gastgeber fielen regelrecht auseinander. Den Schlusspunkt unter diese Partie setzte Marco Lindemann, der nach einem Freistoß goldrichtig stand und ungehindert zum 4:1-Endstand einköpfte.

"Wir waren heute das bessere Team, auch vor der roten Karte. Den Rückstand haben wir selbst verursacht, aber uns davon nicht irritieren lassen. In der zweiten Hälfte war es ziemlich einseitig. Meine Mannschaft ist ruhig geblieben und hat sich dafür am Ende auch belohnt", fasste Olaf Krause zusammen.

An diesem Samstag (4. März/15 Uhr) wartet eine ganz schwere Aufgabe auf den TSV, der Tabellenführer FSV Bernau wird zum Heimspiel erwartet.