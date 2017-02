"Märchenhafte Titanen"

artikel-ansicht/dg/0/

Brück (MZV) Märchenhaft werden die 16. Titanen der Rennbahn in Brück. Vom 23. bis 25. Juni - immer am letzten Juni-Wochenende - lockt es wieder tausende Besucher in den Fläming. Der organisierende Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück gewährte am vergangenen Freitag erste Einblicke. Durchs Rondell fuhren unter anderem Rotkäppchen und der Wolf, der Froschkönig und die sieben Zwerge. Ein Vierspänner von Tino Baatz sowie ein Zweispänner von Laura Haseloff durchquerten die Arena in der Lindenstraße. Auch der Osterhase nebst Häsin waren Ort. Dieser machte auf eine besondere Ticketaktion, die noch bis Ostermontag läuft, aufmerksam. Online sind erstmals in diesem Jahr Familientickets zu erwerben. Einen großen Mehrspänner konnten die Organisatoren noch nicht präsentieren, da die Stuten zum Teil noch tragend sind. Bei den Titanen der Rennbahn im Juni werden die angespannten Stuten aber von den Fohlen begleitet.