Baumfällungen so weit das Auge reicht

artikel-ansicht/dg/0/

Borkheide/Borkwalde (MZV) Wer durch die Waldgemeinde geht, der bemerkt leicht die vielfältigen Baumfällungen in der Ortsgemarkung. Am umfangreichsten sind die Waldarbeiten auf den Grundstücken der BBF Berlin-Brandenburger Flächenentwicklungs GmbH. Zwischen Bolzplatz und Mehrfamilienhäusern sowie entlang des noch nicht gebauten Abschnitts des Olof-Palme-Rings wird der Wald ausgelichtet. Vermutlich sind diese Arbeiten bereits als Vorleistungen auf die angestrebte Umwidmung der Waldflächen in Bauland gedacht, bei der für jeden dann noch zu fällenden Baum ein neuer gepflanzt werden müsste.