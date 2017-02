Renter muss wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin/Glienicke (OGA) Wegen Mordes ist ein 82-jähriger Hohen Neuendorfer am Dienstag vom Neuruppiner Landgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Große Strafkammer sah es nach dreitägiger Verhandlung als erwiesen an, dass der alte Mann die 75-jährige Hannelore K. am 11. Juli vergangenen Jahres in der Glienicker Koebisstraße aus Heimtücke und niederen Beweggründen erstochen hat. Der Vorsitzende Richter bezeichnete den Messerangriff als "hinrichtungsgleiche Tat".