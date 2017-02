artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Die Tour de France 2018 startet am 30. Juni auf der französischen Atlantikinsel Noirmoutier. Dabei muss auch die schwierige Passage du Gois, ein schmaler Damm von der Insel auf das Festland, bewältigt werden. Die dritte Etappe ist ein 35 Kilometer langes Team-Zeitfahren in Cholet. Das gab der Tour-Organisator ASO am Dienstag bekannt. Die gesamte Strecke wird im Oktober vorgestellt.