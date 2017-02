Mieterin erstochen: Lebenslange Haft für 82-Jährigen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (dpa) Wegen Mordes an seiner Mieterin hat das Landgericht Neuruppin den 82-jährigen Vermieter der Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Laut dem Urteil habe der Mann die 75-Jährige nach jahrelangen Streitigkeiten heimtückisch und aus niederen Beweggründen ermordet, berichtete Gerichtssprecherin Iris Le Claire am Dienstag. Nach Erkenntnissen des Gerichts hatte der Mann der 75-Jährigen im Hof eines Mehrfamilienhauses in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) aufgelauert und die Frau mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet. Der Verteidiger des Mannes kündigte Revision gegen das Urteil an.