Bürgermeister Andreas Schulz tritt nicht mehr an

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Hennigsdorfs Bürgermeister Andreas Schulz hat am Dienstag seine Entscheidung bekanntgegeben, sich am 24. September nicht um eine fünfte Amtszeit zu bewerben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555749/

Er möchte nach Ablauf seiner vierten Amtszeit Anfang Februar 2013 "Familie und Gesundheit den gebührenden Stellenwert einräumen". Seine Entscheidung hat er dem SPD-Vorstand am Freitag voriger Woche bekanntgegeben. Dass er intern schon früher darüber gesprochen haben muss, ist insofern naheliegend, als am Dienstag bereits der neue SPD-Kandidat präsentiert wurde: der Landtagsabgeordnete Thomas Günther. Dieser gab an, im Laufe des Februars und nicht erst am vorigen Freitag um seine Kandidatur gebeten worden zu sein. Eine ausführliche Berichterstattung finden Sie in der Mittwoch-Ausgabe des Generalanzeigers.