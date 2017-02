Viele Stammkunden am Dachsberg

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Von Mitte Januar bis Anfang Februar befragte die Bürgerinitiative "Dachsberg-Markt" gemeinsam mit dem Premnitzer Seniorenrat die Kunden des NP-Marktes am Dachsberg in Premnitz zu ihrem Einkaufsverhalten und Wünschen. Die Anwohner befürchten eine mögliche künftige Schließung des Marktes, wenn dortige Umsätze weiter zurück gehen.

Dazu haben einige aktive Premnitzer Kontakt mit der Edeka-Konzernleitung in Minden aufgenommen. "Wir haben 137 Kunden befragt. Das entspricht etwa 20 Prozent der Haushalte des Einzugsgebiets des Supermarkts", sagte Werner Coch. "97 Prozent der Befragten kaufen hier regelmäßig ein und sind als Stammkunden an der Erhaltung des Marktes interessiert." Rund 40 Prozent der befragten Kunden lobten das freundliche und hilfsbereite Personal und sind mit dem Angebot zufrieden. "Es gab aber auch Wünsche zur Erweiterung des Sortiments vor allem hinsichtlich Fleisch, Backwaren, Obst, Gemüse und Drogerieartikel. Auch wünschen sich einige Kunden Verkaufsverpackungen mit kleineren Mengen wie bei Brot und Konserven", so Coch weiter. "Auch Vorschläge wie die Aufstellung eines Leergutautomaten, einer Brotschneidemaschine und das Bereitstellen zusätzlicher Einkaufskörbe wurden geäußert."

Die Mitglieder der Bürgerinitiative werden die Einzelergebnisse der Kundenbefragung NP-Marktleiterin Regine Städter und NP-Bezirksleiterin Kathrin Simon übergeben und gemeinsam Anfang März die Auswertung besprechen und die Umsetzbarkeit einzelner Vorschläge und Wünsche ausloten.