Nur Ilka Lenke hat kommunalen Spitzenjob

Havelland (MOZ) "Frauen regieren die Welt. May, Lagarde, Merkel... Frauen besetzen immer mehr mächtige Ämter in Politik und Wirtschaft." So die ersten Sätze zur im März anstehenden 27. Brandenburgischen Frauenwoche auf http://frauenpolitischer-rat.de.

Tatsächlich gelangen inzwischen europaweit immer mehr Frauen in höchste politische Ämter. So zum Beispiel im Nachbarland Polen, wo die konservative Beata Szydlo Regierungschefin ist. Die ebenso konservative Theresa May ist Mitte 2016 britische Premierministerin und dadurch zur treibenden Brexit-Kraft geworden. Auch Christine Lagarde gehört politisch dem konservativen Lager an. Bis 2011 war sie Wirtschafts- und Finanzministerin in Frankreich, seither kennt man sie als Chefin des Internationalen Währungsfonds. Und die christdemokratische Angela Merkel ist seit 2005 deutsche Bundeskanzlerin. Das war seinerzeit ein Paukenschlag: Mit Merkel hatte Deutschland seine erste weibliche Regierungschefin. Sie gilt inzwischen als mächtigste Frau der Welt.

Die im September anstehenden Bundestagswahlen und die sich anschließende Kanzlerwahl durch das Parlament nehmen die Organisatorinnen der Frauenwoche 2017 zum Anlass, den Fokus auf "politische Teilhabe" im Land Brandenburg, in Deutschland und auch in Europa zu lenken, wie es auf der Website des Frauenpolitischen Rats heißt. Bei diesem handelt es sich um den Zusammenschluss von derzeit zwanzig Frauenverbänden, -organisationen, -vereinen sowie Frauengruppen der Gewerkschaften, Kirchen und Parteien im Land Brandenburg.

Die 1991 ins Leben gerufene Frauenwoche sei einmalig in Deutschland. Sie stehe immer unter einem anderen Motto. Zur 27. Auflage sind Brandenburger/-innen aufgerufen, unter dem Motto "Frauen MACHT faire Chancen" an der Chancengleichheit in Politik und Gesellschaft mitzuwirken.

Da lohnt zunächst ein Blick nach Berlin. In der 16-köpfigen Bundesregierung (CDU/CSU-SPD) agieren neben Angela Merkel sechs Ministerinnen. Die Frauenquote beträgt beachtliche 44 Prozent. Im Bundestag liegt die Quote bei 37 Prozent. In der Fraktion Die Linke übt Sarah Wagenknecht mit einem männlichen Kollegen gemeinsam den Fraktionsvorsitz aus. So ist das auch bei Bündnis 90/Die Grünen mit Katrin Göring Eckardt. Bei CDU/CSU und SPD geben allein Männer den Ton an.

In den 16 Bundesländern gibt es drei Ministerpräsidentinnen, das sind Malu Dreyer (SPD) in Rheinland-Pfalz, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im Saarland und Hannelore Kraft (SPD) in Nordrhein-Westfalen. Auch Brandenburg hat einen Regierungschef. Gegenwärtig gehören neben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und sechs Ministern drei Frauen als Ministerinnen der durch SPD- und Die-Linke-Mitgliedern gebildeten Landesregierung an. Die Frauenquote beträgt dort 30 Prozent.

Indes verfügt der brandenburgische Landtag, Quote: 36 Prozent, mit Britta Stark (SPD) über eine Frau als Präsidentin. In den fünf Fraktionen (SPD, CDU, Die Linke, AfD, Bündnis90/Die Grünen) haben jeweils Männer als Vorsitzende das Sagen. In der Gruppe BVB/Freie Wähler, die keinen Fraktionsstatus hat, agiert mit Iris Schülzke eine Frau als Sprachrohr bzw. Sprecherin.

Im Landkreis Havelland ist es um die politische Teilhabe von Frauen in Spitzenfunktionen nicht besser bestellt. Manuela Vollbrecht (SPD) ist Vorsitzende des Kreistags, in dem es mit Andrea Johlige (Die Linke) nur eine Fraktionsvorsitzende gibt. Inklusive der Kreistagsvorsitzenden befinden sich elf Frauen unter insgesamt 57 Abgeordneten (Quote: 19 Prozent).

In der Kreisverwaltung zog im Herbst 2016 mit Elke Nermerich das weibliche Element in die vormals durchweg männliche Führungsriege ein. Hinter dem Landrat folgen nunmehr eine Dezernentin, die gleichsam Erste Beigeordnete ist, sowie fünf Dezernenten. In der Kreisstadt Rathenow gibt es keine Frau in der Chefetage des Rathauses, wohl aber eine Stadtverordnetenvorsitzende, die Diana Golze (Die Linke) heißt und überregional als eine der drei Landesministerinnen bekannt ist. In Rathenow ist sie eine von nur zwei SVV-Mandatsträgerinnen, die andere gehört ebenso zur Partei Die Linke. Die SVV zählt insgesamt 28 Stimmberechtigte. Die Frauenquote beträgt dort sieben Prozent.

Wer von der Kreisstadt aus ins Havelland blickt, macht fast ausschließlich Männer in den hauptamtlichen Spitzenjobs der Kommunen aus, so in den Städten Premnitz, Nauen, Falkensee und Ketzin, in den Gemeinden Milower Land, Wustermark, Brieselang, Dallgow-Döberitz, Schönwalde-Glien sowie in den Ämtern Rhinow und Friesack. Weiblicher Farbtupfer des Havellands ist Ilka Lenke, Nennhausener Amtsdirektorin, die seit Januar als Verwaltungschefin tätig ist. Sie folgte Angelika Thielicke im Amt nach.