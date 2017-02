Nicht per Bus zum Festspielstart

artikel-ansicht/dg/0/

Im Ort lohnt auch ein Besuch des liebevoll und mit Herzblut eingerichteten Spielzeugmuseums, das nach der Winterpause ab dem heutigen 1. März wieder geöffnet ist: mittwochs bis sonntags sowie feiertags von 11.00 bis 17.00 Uhr. Gleich zu Beginn wird die Sonderausstellung "Kleine Flitzer für das Kinderzimmer" gezeigt. Im Mittelpunkt stehen Spielzeugautos ab den 1920er Jahren. Neben Eisenbahnen, Puppenstuben und vielem mehr kann die Sonderausstellung bis November bestaunt werden. Ein optisches Festival für Leute, die sich gern an ihre Kindheit erinnern. Jeweils am ersten Mittwoch im Monat, also auch am 1. März, wird zum Seniorentag eingeladen. Jeweils um 15.00 Uhr beginnen kostenlose Führungen im Spielzeugmuseum. Und an jedem zweiten Samstag im Monat ist Spieltag an der Eisenbahnanlage in Spurweite 0. Da darf jeder mal die Steuerung übernehmen.

Aber an Wochenenden und an Feiertagen sind Kraft- und Fahrradfahrer klar im Vorteil, wenn sie nach Kleßen gelangen wollen. Denn der Festspielort mit Schloss und Spielzeugmuseum sowie seinem See - EU-Badestelle mit ausgezeichneter Wasserqualität- ist an Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen per Havelbus nicht erreichbar. Dem Dorf ergeht es in dieser Hinsicht nicht anders als den meisten Orten im westlichen Havelland.