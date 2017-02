artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Er hat die Rettung seines kleinen Sohnes mit dem Leben bezahlt: Der Vater, der den Vierjährigen in letzter Sekunde vor einem Unfall von der Straße gezogen hat und selbst dabei schwer verletzt wurde, ist tot. Der 33-jährige Familienvater erlag noch am Montagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er ist der dritte Verkehrstote in diesem Jahr, hieß es.