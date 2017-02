artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Kabarett und Kleinkunst erwartet die Besucher am kommenden Sonntag, 5. März, im Brandenburger Theater. Um 16 Uhr ist Gretel Schulze auf der Studiobühne mit dem Programm "...da wird sich Mutti freuen!" zu erleben. Musikalisch begleitet wird sie von Andreas Zieger mal am Klavier und mal am Akkordeon. Nach dem Motto "Das Beste zum Frauentag" können sich die Gäste der Veranstaltung auf ein Programm vom Kabarett Obelisk Potsdam freuen.