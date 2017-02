Feiler initiiert Umfrageaktion

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555779/

In den kommenden Wochen wird er den Angaben zufolge gemeinsam mit seinem Team am Rande von Veranstaltungen entsprechende Umfragekarten verteilen, bei denen die Teilnehmer neben Handlungsfeldern wie zum Beispiel der Wirtschafts-, Sicherheits-, Bildungs- und Sozialpolitik oder Verkehrspolitik auch frei gewählte Themen benennen können. Die Karten seien auch in den Wahlkreisbüros erhältlich oder können unter uwe.feiler@bundestag.de angefordert werden. Feiler will mit Blick auf den Martin-Schulz-Hype, von dem möglicherweise auch Benjamin Grimm profitieren könnte, offensichtlich nichts dem Zufall überlassen und geht entsprechend in die Offensive.