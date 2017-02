artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem tödlichen Fenstersturz eines 49-Jährigen in Berlin-Friedrichshain hat sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes nicht erhärtet. "Aufgrund der Spurenlage gehen wir davon aus, dass bei dem Sturz nicht nachgeholfen wurde", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Leichnam wurde obduziert und die Wohnung untersucht. Zudem vernahmen Polizisten fünf Bekannte des Toten. Diese sollen sich in der Wohnung aufgehalten haben, aus der der Mann am Sonntagabend gestürzt war. Er starb vor Ort in der Koppenstraße an seinen schweren Verletzungen. Zunächst hatten die Ermittler vermutet, dass die Männer in Streit geraten sein könnten. Ob der 49-Jährige gesprungen ist oder es ein Unfall war, ist weiter unklar.