Potsdam (dpa) Die beiden am Dienstag bei einem Einsatz ums Leben gekommenen Polizisten im Alter von 49 und 52 Jahren hinterlassen beide eine Frau und jeweils drei Kinder. Sie waren seit 1991 und 1995 im Dienst der Polizei, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam. Man werde alles tun, um das Leid der Familien zu lindern.