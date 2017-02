Mann auf A 24 tödlich verunglückt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Ein 31-Jähriger ist am Dienstag mit seinem Auto tödlich auf der A 24 verunglückt. Kurz vor 12 Uhr meldeten mehrere Autofahrer, dass zwischen den Abfahrten Neuruppin Süd und Neuruppin ein silberner Kleinwagen auf dem Feld neben der Fahrbahn liegen soll. Als die Beamten eintrafen, fanden sie dort einen Peugeot mit OPR-Kennzeichen, in dessen Nähe der schwer verletzte Mann lag. Der 31-Jährige verstarb noch vor Ort. Zeugenaussagen zufolge ist das Auto ohne Einwirkung Dritter aus ungeklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Die Autobahn musste dazu zeitweise in Richtung Hamburg komplett gesperrt werden.