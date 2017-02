Einbrecher schlagen in Herzberg zu

artikel-ansicht/dg/0/

Herzberg (MZV) Einbrecher haben am Sonntag und Montag in Herzberg ihr Unwesen getrieben. Zuerst verschafften sich Unbekannte den Weg auf das Areal der Baugenossenschaft am Schönberger Weg, indem sie den Maschendraht kaputt machten. Anschließend brachen sie die Vorhängeschlösser von fünf Garagen auf. Daraus wurden dann elektrische Werkzeuge sowie medizinische Geräte, wie ein Defibrillator und drei stationäre Beatmungsgeräte gestohlen. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 10000 Euro geschätzt.