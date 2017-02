Letzte Chance, für Walslebener zu stimmen

artikel-ansicht/dg/0/

Walsleben (kus) Letzte Chance, den Walslebener Leon Pethke bei der Wahl zum "Mister Handwerk 2017" zu unterstützen: "Am Mittwoch um 12 Uhr wird die Abstimmung im Internet beendet", so Claudia Stemick vom Deutschen Handwerksblatt, das den bundesweiten Wettbewerb ausgelobt hat.

Gesucht worden waren dafür Handwerkerinnen und Handwerker, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben und das auch vor der Kamera zeigen wollten. Der Walslebener Kfz-Mechatroniker-Meister war einer 36 Kandidaten, die sich beworben hatten. 18 kamen in die engere Auswahl und durften sich einer Jury vorstellen, aber nur zwölf - sechs Männer und sechs Frauen - davon schafften es in den Germany's-Power-People-Kalender 2017 und damit ins Finale. Pethkes Bild ziert das September-Kalenderblatt. Für den Walslebener, der das Unternehmen in der dritten Generationen führt, hat sich die Internet-Abstimmung in den vergangenen Wochen sehr positiv entwickelt. Denn lange fehlten ihm die Klicks und er bildete das Schlusslicht. Bis gestern Nachmittag haben ihm aber 15550 Teilnehmer ihre Stimme gegeben. Aktuell belegt der 26-Jährige damit den zweiten Platz hinter dem Schilder- und Lichtreklame-Hersteller Steffen Voigt, der mehr als 22800 Stimmen gesammelt hat. Der Kandidat auf dem derzeitigen Rang drei konnte 14900 Stimmen auf sich vereinen. Alle anderen haben die 10000er-Marke nicht geknackt und ein Kandidat fällt aufgrund seiner Meisterprüfung aus. Deutlich mehr Teilnehmer haben die Handwerkerinnen zur Abstimmung gelockt. Maurerin und Steinmetzin Helena Reppin auf dem derzeit ersten Platz hat mehr als 50000 Stimmen, die Zweitplatzierte mehr als 27600.

Wenn am Mittwoch, 1. März, um 12 Uhr das Voting beendet wird, sagt die Anzahl der gesammelten Stimmen aber noch nichts über das Ergebnis und den Titelgewinn aus. "Wer möglichst viele hat, hat aber schon einmal gute Aussichten auf den Titel", so Stemick.

Dieses Ergebnis fließt zu einem Drittel in die Gesamtwertung ein. Am 8. März müssen die Finalisten sich noch auf der Handwerksmesse in München vor Jury und Publikum beweisen. Erst an diesem Abend stehen dann Mister und Miss Handwerk 2017 fest.