Wo Straßen und Wege geflickt werden

In Erkner teilt Bauhof-Chef und Tiefbau-Mitarbeiter Detlev Schönborn den Instandhaltungsbedarf in vier Gruppen auf: befestigte Straßen, unbefestigte Straßen, Gehwege und Nebenarbeiten. Zu letzteren gehört dieses Jahr zum Beispiel, die verschlissenen Markierungen auf dem Pendlerparkplatz und die Kastenrinnen für das Regenwasser zu erneuern. Die Fahrbahn-Ausbesserungen (siehe Kasten) sind vergeben, die Arbeiten an den Gehwegen erledigen größtenteils die städtischen Bauhof-Mitarbeiter, sagt Schönborn. 50 000 bis 60 000 Euro stehen nach seinen Angaben für das Gesamtpaket im Haushalt.

Das reicht in Woltersdorf nicht. 100 000 Euro hat die Gemeindevertretung im Vorgriff auf den noch nicht beschlossenen Haushalt schon im Dezember freigegeben. Die Hälfte davon wird für die Beseitigung der Gefahrenstellen auf der Ostseite der Werderstraße veranschlagt. Die kaputten Platten sollen im Bereich von Baumwurzeln durch wassergebundene Decken ersetzt, an anderen Stellen Platten ausgetauscht werden. Als Beate Hoffmann vom Bauamt ihr Programm dem Bauausschuss vorstellte, stießen sich mehrere Mitglieder an der hohen Summe für eine Straße. "Das ist verbranntes Geld", rügte Karl-Heinz Ponsel von Unser Woltersdorf das gesamte Programm. Er verwies darauf, dass voriges Jahr die Weinbergstraße für 15 000 Euro gehobelt worden sei und jetzt schon wieder saniert werden müsse. "Warum halten privat sanierte Straßen wie die Saarstraße länger?", fragte er auch. Jens Mehlitz vom Bürgerforum hielt dem entgegen, es liege wohl an den Bodenverhältnissen. Die Weinbergstraße ist Zufahrt zu Kita und Schule und dort besonders belastet.

In anderen Straßen, die im Programm stehen, läuft den Bürgern das Wasser auf die Grundstücke. Wilhelm Diener (FDP-Liste/Bronsert) nannte die Bachstraße. "Man kommt nicht mit dem Fuß auf die Straße." Da gehe bei der derzeitigen Witterung nichts, sagte Beate Hoffmann. Das Grundsatzproblem, dass die Reparaturen nicht lange halten, sei nur mit einem Straßenbau-Programm zu lösen, sagte Bauamtsleiterin Kerstin Marsand.

In Schöneiche stehen nach Auskunft von Bürgermeister Ralf Steinbrück wieder um die 180 000 Euro für Straßenreparaturen bereit. Eine fertige Liste der Vorhaben gebe es noch nicht. "Wir nehmen gerade die Schäden vom Winter auf, dann wird entschieden, was gemacht wird." Schöneiche hat, wie Woltersdorf, noch viele unbefestigte Straßen, aber auch viele alte - zum Beispiel in Grätzwalde. Aktuell sei der Zustand in der Brandenburgischen Straße schlimm. "Die bröselt mächtig." Steinbrück warnt indes vor dem Glauben, mit Neubau aller Probleme ledig zu werden. "Auch neu gebaute Straßen müssen instandgehalten werden."