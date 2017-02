Im Affekt mit Amoklauf gedroht

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Er wolle sich Waffen besorgen und einen Amoklauf begehen - diese Drohung sprach ein 28-Jähriger am Dienstag in einem betreuten Wohnen in Neuruppin gegenüber seinem Betreuer aus. Beide waren zuvor miteinander in Streit geraten. Die Polizei wurde gerufen und nahm den Mann vorübergehend in Gewahrsam, um eine mögliche Straftat zu verhindern. Die Beamten zogen zudem den sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes hinzu. Ein Mitarbeiter des Dienstes kam nach einem Gespräch mit dem Festgenommenen aber zu dem Schluss, dass diese die Äußerungen nur im Affekt gemacht habe. Polizei und psychiatrischer Dienst entschieden, dass offensichtlich keine Gefahr von dem Mann gegen sich oder andere ausgeht. Zudem stimmte er einer Behandlung im Krankenhaus freiwillig zu. Die Polizei begleitete den 38-Jährigen noch mit dem Krankentransport in die Klinik.