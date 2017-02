Nissan Micra: Charmanter Flitzer mit sportlicher Note

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (Mäma) 1983 gehörte der Micra noch zu den beliebtesten Kleinwagen überhaupt. Diese und die folgende Generation verkaufte sich entsprechend wie geschnitten Brot. Mehr Wettbewerber und ein Design das nicht mehr unbedingt den Nerv der Käufer fand schmälerten jedoch in der Folgezeit den Absatz. Das traf besonders auf die letzte Variante zu. War doch die Form seltsam drollig und pummelig, technisch vieles nur Durchschnitt. Vorbei. Im März rollt nun die fünfte Auflage zu den Händlern. Mit echt gelungenem Outfit und zeitgemäßer Technik, so dass er den Properen seiner Zunft frech ans Blech fahren kann. Der Märkische Markt hat den neuen City-Hopper schon getestet.

Der auf 4,00 Meter gewachsene, zugleich flacher und breiter geratene neue Micra mutierte zum Beau mit dynamischen Proportionen und verströmt seinen Charme aus allen Knopflöchern. In Europa kreiert und künftig in Frankreich gebaut blickt der Neuling treuherzig aus seinen eng gefassten, fließend in die Kotflügel gezogenen neuen Scheinwerfer-Augen mit serienmäßigem LED-Tagfahrlicht. Optional gibt es sogar LED-Hauptscheinwerfer.

Auffällig zudem seine scharfen Charakterlinien, die ihn insgesamt ausgesprochen athletisch und zugleich souverän aussehen lassen. Schauen sie mal auf die Gestaltung und farbliche Absetzung der B- und C-Säule, die das Dach mit dem hinten integrierten Spoiler fast schwebend wirken lassen. Das Heck prägen Rückleuchten in Bumerang-Form. Und durch die in der oberen C-Säule platzierten Fondtürengriffe wirkt der neue Micra zudem wie ein sportliches Coupé.

Doch coupéhaft eng geht es innen weiß Gott nicht zu. Man steigt erhobenen Hauptes ein, durch breite Türen und unter ein luftiges Dach, freut sich über Sitze die nicht müde machen. Dann der nächste Aha-Effekt, haben doch die Nissan-Kreativen auch das Cockpit komplett umgekrempelt. Wir schauen auf eine durchdachte Kommandozentrale. Hochwertige Materialien, Softtouch-Oberflächen und eine farblich akzentuierte Gestaltung sind ebenso Standard wie das unten abgeflachte Multifunktionslenkrad sowie Chromeinfassungen an den Türöffnern und Lüftungsdüsen. Ab der Acenta-Version ist ein Radio-Infotainment-System mit 7-Zoll-Bildschirm und Touchscreen-Funktion Serie. Auch Platz für das Gepäck gibt es genug, wuchs doch der Kofferraum doch auf ordentliche 300 Liter.

Das Motorenspektrum umfasst einen 0,9-Liter-Turbo-Benziner mit 90 PS sowie ein Einliter-Saugbenziner mit 73 PS (beides Dreizylinder). Hinzu kommt ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel (90 PS).

In unserem ersten Probegalopp gefällt neben dem teuren Diesel besonders der Turbo-Benziner. Zieht er doch den Eintonner recht ordentlich über die Piste. Leider fehlt ein sechster Gang. Den Alltag meistert der neue Micra ohne merkliche Schwächen, glänzt vor allem mit einer sicheren Fahrwerksauslegung. Gute Haltungsnoten geben wir zudem für den Federungskomfort. Für das Outfit wie den Innenraum bietet Nissan verschiedenste Personalisierungsoptionen, woraus sich über 100 Kombinationsmöglichkeiten ergeben.

Zudem hat er auch technologisch viel Neues zu bieten. Dazu zählt ein Around-View-Monitor, der das Auto beim Ein- oder Ausparken mit einer 360-Grad-Sicht unterstützt. Erstmals in einem Kleinwagen ist auch ein Intelligenter Spurhalte-Assistenten an Bord, der den Wagen, falls es nötig sein sollte, sanft zurück in die Spur führt. Und für Musikliebhaber hält Nissan ein tolles Bose-Sound-System bereit, bei dem Lautsprecher ganz pfiffig auch in den Kopfstützen untergebracht sind.

Fazit: Nissan will mit dem neuen Micra in Europa endlich richtig Fuß fassen und sich unter den zehn Kleinwagen-Topsellern seines Segments etablieren. Das dürfte klappen, denn das Potenzial hierfür hat er. Der Basis-Micra (73 PS) ist ab 12.990 Euro zu haben, der Diesel steht ab 16.190 Euro in der Liste.

Rainer Bekeschus

Nissan Micra 0,9 IG-T

Motor: 0,9-Liter-Dreizylinder-Turbo-Benziner, 90 PS

0-100 km/h: 12,1 Sek.

Spitze: 175 km/h

Durchschnittsverbrauch laut Datenblatt: 4,8 l Super

C02-Wert: 107 g/km

Kofferraum: 300 bis 1004 l

Preis: ab 15.790 Euro