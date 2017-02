Kehrfahrzeuge wieder unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ab kommender Woche müssen Autofahrer wieder darauf achten, dass die Straßenreinigungs-Fahrzeuge des Stadtbauhofes entsprechend dem Kehrplan unterwegs sind. Darauf wies Neuruppins Ordnungsdezernent Thomas Fengler am Dienstag hin. Somit ist stellenweise wieder das Parkverbot in der Stadt zu beachten, sofern die Kehrfahrzeuge in den Straßenzügen unterwegs sind. Das Stadtbild leidet derzeit wie in jedem Jahr zum Ende des Winters erheblich, weil Streusand und anderer Dreck lange auf Straßen liegengeblieben sind. Auf dem Schulplatz und der neu sanierten Friedrich-Engels-Straße ist das besonders augenfällig.