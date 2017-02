"Überwachungsdruck" soll bleiben

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555799/

Sven Brandau zeigte sich am Dienstag bei der Vorstellung der kreisweiten Verkehrsunfallstatistik 2016 schon etwas besorgt über die 627 Unfälle mit Personenschaden. "Für mein Verständnis ist das zu viel", erklärte der Leiter der Polizeiinspektion MOL. Damit liege der Landkreis in Brandenburg ziemlich weit vorne. Anders als bei der Gesamtunfallzahl, "wo zum Glück nicht immer die Polizei gerufen wird", hält er die 627 für ziemlich realistisch. Allein schon aus versicherungstechnischer Sicht. Dass deutlich weniger Tote registriert wurden, freue ihn natürlich, sagt Brandau. Man müsse aber zugeben, dass da häufig auch der Zufall mitspiele, ob Schwerverletzte überlebten oder eben nicht. Wie in den Vorjahren fanden auch 2016 zwei Drittel aller Unfälle innerorts statt.

Bei den Unfallursachen stehen Vorfahrtsdelikte weiterhin ganz oben. 2016 waren 397 Unfälle darauf zurückzuführen - 28 Prozent der Gesamtunfälle und 18 mehr als 2015. Dabei erhöhte sich die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 15 auf 144.

Auch unangepasste Geschwindigkeit führt immer wieder zu Unfällen. Im Vorjahr war das in 133 Fällen so. Insgesamt aber zeigte sich Brandau mit der Langzeitentwicklung nicht unzufrieden. Damit das so bleibt, will er den "Überwachungsdruck" aufrechterhalten. Dabei sprach er die Lasermessungen an. Dadurch hätten insgesamt 4782 Verstöße festgestellt werden können. Trotz Personalknappheit will der Inspektionsleiter an dieser Verfahrensweise festhalten. "Diese Anhaltekontrolle ist für mich die effektivste Methode, da die Konsequenz sofort spürbar ist", erklärte er.

Nach wie vor ein Problem ist auch das Thema Alkohol am Steuer. 85 Verkehrsunfälle waren darauf zurückzuführen, 18 mehr als ein Jahr zuvor. Dabei fanden zwei Menschen den Tod, 36 erlitten Verletzungen. Dagegen spielten Drogen keine so große Rolle. 13 Unfälle werden damit in Zusammenhang gebracht. Brandau geht von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus und verweist in dem Zusammenhang auf "196 Drogenfeststellungen durch die Polizei".

Traditionell haben Wildunfälle im waldreichen Landkreis einen hohen Stellenwert. Im vergangenen Jahr wurden 1413 registriert, ein Plus von 32 gegenüber 2015. Der Inspektionsleiter ermutigte in dem Zusammenhang noch einmal alle Autofahrer, im Ernstfall dem Wild nicht auszuweichen und lieber Beulen am Auto hinzunehmen, als das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Inzwischen habe es auch schon auf der Autobahn erste Unfälle mit Elchen gegeben.

Angestiegen ist auch die Zahl der Baumunfälle, in dem Fall um 24 auf 160. Bei über 40 Prozent der Unfälle gab es Personenschaden, zu beklagen waren auch vier Tote.

Kinder waren im Vorjahr in 63 Unfälle verwickelt. Bei zwei Drittel der Unfälle gab es Verletzte, "in der Regel waren das Kinder", merkte Brandau an. Gestiegen sind auch die Zahlen bei Unfällen, an denen Fußgänger (69) und Fahrradfahrer (240) beteiligt waren. Letztere Zahl erhöhte sich sogar um 42. Sven Brandau sprach sich für eine stärkere "Trennung der Verkehrsarten, also Radwege", aus. Diese müssten dann aber auch genutzt werden, setzte er hinzu.

Mehr Unfälle gab es auch mit Kradfahrern (128) und Lkw (879). Bei den Lastern waren es 65 mehr. Brandau geht davon aus, dass sich diese Zahl in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird.

Natürlich fehlten auch die zwei großen Risikogruppen in der Statistik nicht. Bei den jungen Fahrern (18 bis einschließlich 24 Jahre) galten 440 als Unfallverursacher - ein Plus von 23. Bei den Senioren (ab 65 Jahre) wurden 877 für Unfälle verantwortlich gemacht. Wie die Statistik ausweist, zeigt der Trend der vergangenen Jahre eindeutig nach oben. Übrigens ebenso wie der Anteil der von Senioren verursachten Unfälle an der Gesamtzahl. Deren Anteil stieg von 13 Prozent (2012) auf 14,5 Prozent (2016).

Sven Brandau erneuerte seine Meinung, für Senioren ab 70 oder 75 Jahren Gesundheits-Checks und Schulungen einzuführen. Da das aber politisch wahrscheinlich kaum durchsetzbar sei, könnte er sich solche Maßnahmen auch für alle Verkehrsteilnehmer vorstellen. Schließlich müssten Lkw-Fahrer sich schon ab 50 alle zwei Jahre Checks unterziehen.