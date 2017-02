Guter Ruf in Gefahr

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Seit den 1990er-Jahren hatte sich Brandenburg einen neuen Ruf erworben: Mit den seither entstandenen 29 Radfernwegen, 30 regionalen Routen und einem Gesamt-Wegenetz von 7000 Kilometern gilt das Land als äußerst Radfahrer-freundlich. Fast ein Viertel der Touristen, die hierher kommen, sind zumindest teilweise mit dem Drahtesel unterwegs, was in Deutschland ein Spitzenwert ist. Und natürlich haben auch viele Einheimische entdeckt, dass man sich von Handy und Computer am besten entspannt, wenn man in die Pedalen tritt und dabei die Natur genießt.