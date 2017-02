Matchplan ist aufgegangen

artikel-ansicht/dg/0/

Beide Tore fielen vom Elfmeterpunkt. Im Hinspiel brachten die Blau-Weißen dem FSV die bisher einzige Saison-Niederlage bei.

Endlich rollt der Ball wieder, atmen die Fans nach der langen Winterpause tief durch. Wenn auch überwiegend aktuell vorerst auf Kunstrasen. So auch in Bernau. "Beim favorisierten FSV gelang uns aufgrund einer beherzten kämpferischen Einstellung ein durchaus verdientes Unentschieden", zog Sedlak sein Fazit. "Aus einer verstärkten Defensive, sollte die Elf ihre wenigen Chancen nutzen."

Die Erste bot sich gleich nach zwei Minuten. Maximilian Traue wurde im Strafraum förmlich umgerissen, Robert Vsetycek vollendete den fälligen Foulstrafstoß zum 1:0. Eine zweite Tormöglichkeit hatte Laszlo Nagy auf dem Fuß. Seinen fulminanten 40-Meter-Schuss lenkte der überraschte FSV-Keeper gerade noch so über die Querlatte.

Nach einer halben Stunde erhöhte Bernau die Schlagzahl und setzte die Gäste massiv unter Druck. Nach einem etwas zu forschen Einsteigen von Traue gegen Torjäger Ümit Ejder ertönte erneut der Strafstoßpfiff. Lenny Canalis Wandel (24.) verwandelte ebenso sicher für den Gastgeber.

Dass es zur Pause beim 1:1 blieb, verdankten die Blau-Weißen ihrer guten Abwehrarbeit und Blau-Weiß-Torhüter Thomas Haupt. Der parierte zweimal großartig gegen Wandel (38.) und Robert Bemmann (42.).

In Halbzeit zwei agierten beide Teams intensiver, kampfbetonter, aber nie unfair. Das Geschehen spielte sich vorwiegend zwischen den Strafräumen ab. Allein Distanzschüsse, so wie der von Resad Demann (64.), erzeugten ein wenig Torgefahr. Klug eingestellt, eroberten die Blau-Weißen immer wieder geschickt die Bälle, spielten einfach und präzise. Da beide Mannschaften sichtbar nicht verlieren wollten, sah es beizeiten nach einem Remis aus.

Sedlak stabilisierte mit Kurt Skusa noch einmal die Abwehr und erhoffte sich von der Einwechslung André Bauers den entscheidenden finalen Spielzug. Und fast hätte es tatsächlich zum Auswärtssieg gereicht. Erst vergab Silvan Küter (84.) eine verheißungsvolle Torchance, wenig später setzte Nagy (88.), nach Foul an Bauer, den fälligen Freistoß an den Querbalken.

"Kompliment an meine Truppe. Sie hat den Matchplan 1:1 gegen bärenstarke Bernauer umgesetzt", so Sedlak zufrieden. "Kompliment auch an das Schiedsrichter-Team, das ein rasantes und schnelles Spiel jederzeit im Griff hatte und aus meiner Sicht alle strittigen Szenen richtig bewertete". Auch Präsident Gerd Lehmann freute sich. "Der Auftakt in die zweite Halbserie macht Hoffnung. Jetzt müsste gegen Schwedt im nächsten Spiel nur noch ein Heimsieg her, und die blau-weiße Fußballwelt wäre wieder in Ordnung".

SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Haupt - Demann, Nagy, Traue, Fochler - Rehausen (88. Skusa), Rolke, Vsetycek, Küter - Loock, Guggenberger (72. Bauer)

Tore: 0:1 Robert Vsetycek (2./Elfmeter), 1:1 Lenny Canalis Wandel (24./Elfmeter)

Schiedsrichter: Stefan Hübner (Potsdam) - Zuschauer: 72