"Fasten bedeutet sehr viel mehr"

artikel-ansicht/dg/0/

Bliesdorf (MOZ) Heute am Aschermittwoch beginnt für Christen die 40-tägige Fastenzeit. Deshalb wurde in der Bliesdorfer Kirche der Altar jetzt wieder mit dem 2013 von Konfirmanden gestalteten Fastentuch verhüllt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555802/

Ein etwa vier mal vier Meter großes Leinentuch versperrt in der Bliesdorfer Kirche den Blick auf den imposanten Kanzelaltar aus Holz mit dem aufstehenden Christus und zwei Engeln. "Der Altar wurde 1698 von Samuel Liebenwald geschaffen", erzählt Pfarrer Arno Leye und fügt hinzu: "Er stand knapp drei Jahrhunderte in der Georgenkirche in Bad Freienwalde." Als in den 1970er-Jahren deren Abriss drohte, sei der Altar in die während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigte und seither schlicht gehaltene Bliesdorfer Kirche gebracht worden.

"Mit dem Fastentuch wollen wir unsere Kirche als einen nicht alltäglichen Raum erfahrbar werden lassen", erklärt Arno Leye. Fastentücher gebe es spätestens seit dem Ende des 13. Jahrhunderts. "Sie zeigen im Sinne einer Bilderbibel Szenen aus dem Leben Jesu Christi. Zittau besitzt mit einem etwa acht mal sieben Meter großen Fastentuch von 1472 das größte erhaltene Tuch."

Beim Aufhängen des Bliesdorfer Fastentuchs hilft an diesem Tag Reinhard Biebermann. "Der Aufwand ist doch recht hoch", sagt der 61-Jährige, der mehr als drei Jahrzehnte als Kirchenältester aktiv war und das Gotteshaus noch heute nach Voranmeldung für Besucher öffnet. Der Aufwand des Aufhängens sei allerdings nicht der Grund dafür, dass das Tuch nur alle zwei Jahre die Gemeinde während der Fastenzeit vom Altarraum trennt. "Wir haben natürlich jährliche Höhepunkte wie das Krippenspiel in der Weihnachtszeit", ergänzt Arno Leye, der seit fünfeinhalb Jahren Pfarrer der Kirchengemeinde Neutrebbin-Oderbruch ist, zu der Bliesdorf gehört. "Ich möchte auch unsere Konfirmanden nicht langweilen", sagt der 48-Jährige. Dabei handele es sich zurzeit um vier Siebtklässler und fünf Schüler der achten Klasse. Deshalb mache der praktizierte Zwei-Jahres-Rhythmus Sinn. Unabhängig davon sorge das Fastentuch so auch beim alljährlichen Kreuzweg in der Nacht zum Karfreitag immer wieder für besondere Aha-Momente.

Das Fastentuch, so Arno Leye weiter, sei 2013 im Konfirmandenunterricht entstanden. Darauf haben acht Bildmotive aus biblischen Geschichten ihren Platz gefunden, gleich zwei - der Esel und das Tor - stehen für den Einzug Jesu in Jerusalem. "Wir konnten und wollten uns damals einfach nicht entscheiden", blickt der Pfarrer zurück und verweist zudem darauf, dass es nur sechs Fastensonntage gibt. Die Motive selbst bestehen aus unterschiedlichen Stoffen, darunter Filz und Leder. Anke Vilbrandt, Damenmaßschneidermeisterin aus Altreetz, habe - so Arno Leye - bei der fachlichen Gestaltung und bei der Stoffauswahl unterstützt. "Großmütter konnten erklären, was ein Kreuzstich ist, und der Esel aus Filz gelang aus Einzelteilen zusammengesetzt viel besser als aus einem Stück", nennt der Pfarrer weitere Erfahrungen, die damals vor allem die Konfirmanden gemacht hätten.

Mareike Brune-Böttcher, die an diesem Vormittag ebenfalls in der Bliesdorfer Kirche vorbeischaut, erinnert sich auch noch daran, dass Arno Leye im ersten Jahr am dritten Fastensonntag das Motiv mit dem Auge vergessen hatte. "Aber es war zu spät, um es aus dem Pfarrhaus zu holen", bestätigt er. Kurzerhand sei die Brille von Mareike Brune-Böttcher am Fastentuch festgesteckt worden - und danach wurde beschlossen, künftig von Anfang an alle Motive anzubringen.

Gezeigt werde das Tuch auch nur in Bliesdorf. "In der Neutrebbiner Kirche mit ihren Säulen würde es gar nicht passen", sind sich beide einig. Und worauf wollen sie in der Fastenzeit verzichten? "Auf FCKW", macht es Arno Leye kurz und meint damit Fernsehen, Chips, Kaffee und Wurst. Über das diesjährige Fastenmotto "Augenblick mal! Sieben Wochen ohne Sofort!" habe er bereits mit der jungen Gemeinde debattiert und auch die eigenen Kinder würden darüber nachdenken. Mareike Brune-Böttcher findet die Ermunterung zum Innehalten und Durchatmen "einfach klasse" und freut sich, dass die Fastenzeit und das Fasten wieder eine stärkere Aufmerksamkeit erfahren. "Ich möchte mich in den nächsten Wochen vegan, also fleischlos, ernähren", sagt sie und macht damit auch deutlich: "Verzicht ist das eine, aber das Fasten bedeutet sehr viel mehr."