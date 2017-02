24-Jähriger richtet Blutbad an

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Müllrose (MOZ) Eine Serie schwerer Gewalttaten hat am Dienstag den Kreis Oder-Spree erschüttert. Drei Menschen, darunter zwei Polizisten, kamen ums Leben, nachdem ein 24-Jähriger mit seiner Großmutter in Müllrose in Streit geraten war.

Die 79-jährige Marianne G. wurde am Vormittag gegen 10.30 Uhr mit Schnittverletzungen tot aufgefunden. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie einen Schrei in dem Haus gehört hatten. Zwischen dem 24-Jährigen und seiner Großmutter soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben. Zu deren Inhalt konnte die Polizei auf einer Pressekonferenz am Abend noch nichts sagen.

Nach der Bluttat flüchtete der Mann mit dem Auto der Frau, einem Honda-Kleinwagen. Laut Polizei gab es Vermutungen, dass er sich nach Bayern absetzen könnte. Jan G. raste von Müllrose Richtung Beeskow. Auf dem Weg stieß er mit mehrere Autos zusammen. Es blieb bei Blechschäden.

Die Polizei war ihm zu diesem Zeitpunkt längst auf den Fersen, unter anderem mit einem Hubschrauber. Gegen 12.40 Uhr schließlich ereignete sich ein weiteres Drama. Im fünf Kilometer von Beeskow entfernten Ort Oegeln überfuhr Jan G. zwei Polizisten, als er einer Nagelsperre auswich. Diese hatten die Beamten auf die Straße gelegt, um das Auto des 24-Jährigen zu stoppen. "Beide Polizisten waren sofort tot", erklärte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke. "der Verdächtige hat voll auf die Kollegen draufgehalten".

Auch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) zeigte sich am Abend schockiert und tief getroffen vom Tod der 49 und 52 Jahre alten Beamten. Es ist das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass brandenburgische Polizisten im Dienst getötet wurden. Beide Beamten hinterlassen jeweils eine Frau und drei Kinder.

Jan G. setzte nach der Attacke auf die Polizisten seine Flucht fort. Er stahl in Oegeln noch ein weiteres Auto. Schließlich landete er in einem Graben und konnte wenig später gefasst werden. Er liegt nun verletzt in einem Krankenhaus und konnte bislang noch nicht vernommen werden.

Bei dem Mann handelt es sich um einen polizeibekannten Straftäter, der zum Tatzeitpunkt vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Das Register seiner Vorstrafen reicht laut Märke von Raub, Bedrohung und Diebstahl bis hin zu Körperverletzung.

Ein Aspekt seiner Flucht blieb am Dienstag noch ungeklärt. Ein Augenzeuge sagte dieser Zeitung, dass er beobachtet habe, wie dem Fluchtauto in Beeskow zwei Männer entstiegen seien. Der Zeuge, ein Lkw-Fahrer aus Neuzelle, erklärte weiter, dass der dem Fluchtauto folgende Polizeiwagen an dem Honda drangeblieben sei und die beiden Männer so entkommen konnten. Die Polizei ließ diese Aussagen unkommentiert.