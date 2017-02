artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Dass die Uhren in Bayern anders gehen, ist bekannt. Dass im Freistaat kaum ein Politiker davor zurückschreckt, die Schrauben der Sicherheitsgesetze weiter anzuziehen, ebenfalls. Doch mit dem Vorschlag, Gefährder bis zu einem Jahr in Haft nehmen zu können, schießt die Staatsregierung übers Ziel hinaus.

Die richtige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden, ist schwierig. Doch Menschen alleine deshalb hinter Gitter zu stecken, weil ihnen für die Zukunft Straftaten zugetraut werden, ist eine Maßnahme, für die in einem Rechtsstaat kein Platz ist. Selbst wenn ein Richter die Haft anordnet, beruht dieser Freiheitsentzug letztlich nur auf Prognosen. Bereits die Einstufung als Gefährder ist lediglich ein polizeilicher Arbeitsbegriff. Vorbeugende Haft hat in Deutschland eine unselige Tradition. Doch wie lebendig diese Mottenkiste der Innenpolitik sein kann, zeigte sich in den 80er-Jahren, als CSU-Hardliner Peter Gauweiler darüber phantasierte, Aids-Kranke zu internieren.

Die Unschuldsvermutung gehört zum Kern eines liberalen Staates. Die Bedrohung durch den Terror birgt die Gefahr, dass sie im Überbietungswettbewerb endgültig unter die Räder kommt. Ein weiß-blaues Guantánamo braucht niemand. Christoph Faißt