Sparkassen-Mitarbeiter stoppt Räuber

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Gegen den 28-jährigen Bankräuber, der am Montag eine Filiale der Stadtsparkasse in Schwedt (Uckermark) überfallen und die ganze Stadt damit schockiert hatte, ist Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung erlassen worden. Nicht ausgeschlossen wird von den Ermittlern, dass der Überfall in Tateinheit mit einer Geiselnahme stattfand.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555808/

Der Gewalttäter ist am Dienstag aus dem Polizeigewahrsam in eine Untersuchungshaftanstalt überstellt worden. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Detlef Hommes von der Staatsanwaltschaft in Neuruppin, die die Ermittlungen führt.

Gegen 16 Uhr hatte der Täter mit irakischer Nationalität am Montag mit einem Messer bewaffnet die Sparkassenfiliale in Schwedt betreten. Dort attackierte er eine Angestellte mit der Stichwaffe und forderte mehrere Tausend Euro Bargeld. Der Sparkassenvorstand bestätigte am Dienstag: "Die Mitarbeiter haben die Bedrohung deutlich gespürt, sie hatten Angst um Leib und Leben."

Noch nicht eindeutig geklärt ist, ob der Räuber die nach jüngsten Informationen sieben Mitarbeiter als Geisel genommen hatte. Die Türen der Filiale waren versperrt worden und von außen nicht zu öffnen. Der Bankräuber soll mit den Angestellten an einem Tisch gesessen, Kaffee verlangt und geraucht haben. Die Mitarbeiter hätten versucht, den Mann zu beruhigen. Angeblich hatte er seine Drohungen zwischenzeitlich sogar zurückgezogen.

Möglicherweise haben ihm die Sparkassen-Mitarbeiter klarmachen können, dass die Technik in der Filiale so gestaltet ist, dass sie in solchen Krisensituationen keinen schnellen Zugriff auf Bargeld haben, wie sich das der Täter vorgestellt hatte. Die Verhandlungen zwischen Bankräuber und Sparkassen-Angestellten müssen sich über eine längere Zeit, zwischen einer halben und einer Stunde, hingezogen haben.

Zwischenzeitlich waren lokale, Landes- und Bundespolizei alarmiert worden und marschierten bewaffnet auf. Sie sperrten den Tatort in der Stadt sehr weiträumig ab. Ein Hubschrauber überwachte das Gebiet aus der Luft.

Einem leitenden Angestellten der Stadtsparkasse gelang es in einem günstigen Moment schließlich mithilfe aller Mitarbeiter, den Bankräuber zu überwältigen und zu fixieren. Dabei soll dieser gedroht haben: Wir sehen uns wieder. Damit endete der versuchte Sparkassen-Raub unblutig. Verletzt wurde niemand. Das angeforderte Spezialeinsatzkommando (SEK) musste nicht mehr eingreifen. Die Polizei nahm den Täter am Abend in Gewahrsam. Er wurde vernommen. Nach Ausstellen des Haftbefehls am Dienstag sitzt er in einer Brandenburger Untersuchungshaftanstalt ein.

Nach bisher offiziell nicht bestätigen Informationen lebt der Bankräuber seit einem Jahr in Schwedt, hält sich aber seit mehreren Jahren in Deutschland auf. Der 28-jährige Mann irakischer Nationalität besitzt offenbar kein Asylrecht, sondern hält sich nur mit einer Duldung in Deutschland auf. Diese soll bis Mitte März befristet sein.