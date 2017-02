Kurstadt-Königsjäger weiter Spitzenreiter

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem knappen 4,5:3,5-Heimsieg gegen ESV Eberswalde III verteidigten die Schachspieler des SKV Bad Freienwalde in der sechsten Runde die Tabellenführung in der Regionalliga Ostbrandenburg.

Viktor Weber erreichte gegen Gerd Wanka ein Remis. Den ersten Sieg holte Carsten Scheidler mit Schwarz gegen Conrad Lichtwart. Bad Freienwaldes Senior Heinz-Dieter David schaffte gegen den wertungsstärkeren Werner Scholz ein beachtliches Remis. Das erste Brett ging kampflos verloren, da Bad Freienwaldes Jerzy Brok gegen Manfred Lehmann nicht angetreten war.

Abraham Jegiasarjan gelang gegen Michael Winkler sein sechster Sieg in Folge. Am siebten Brett hatte es Mario Leipelt mit dem deutlich wertungstärkeren Andre Hauff zu tun, der trotz hoher Zeitnot gewann. Frank Schmidt traf mit Bernhard Bolduan auf einen gleichwertigen Gegner und musste sich mit einem Remis zufrieden geben. Somit stand es 3,5:3,5 und die letzte Partie musste die Entscheidung bringen. Stephan Cinkl mit den schwarzen Steinen zwang den Gegner Sarkis Danieljan zur Aufgabe. Damit bleiben die Kurstädter an der Tabellenspitze.

Am 5. März wird USC Viadrina Frankfurt vorstellig.