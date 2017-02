Erhebliche Steigerungen im Rettungsdienst

artikel-ansicht/dg/0/

Kommt der Rettungswagen, dann wird es teuer. Bisher kostete der Einsatz 444,30 Euro. Ab 1. März werden 526,20 Euro fällig. So hat es der Kreistag beschlossen. Armin Viert, Geschäftsführer der kreiseigenen Rettungsdienst GmbH, hatte bereits im Kreisausschuss die Steigerungen erläutert. Im Rhythmus von zwei Jahren kommen alle Gebühren auf den Prüfstand. Grundlage bilden die tatsächlich anfallenden Kosten. Die klettern seit Jahren.

Den jetzt deutlichen Sprung erklärte Viert mit der neuen Entgeltverordnung im öffentlichen Dienst. "Alle Mitarbeiter klettern automatisch um eine Entgeltstufe nach oben", sagte er. "Bei den Notfallsanitätern sind es sogar drei Stufen. Damit wird dieser verantwortungsvolle Beruf aufgewertet." Die Anpassung wirke sich nicht nur auf das Bruttoentgelt der Arbeitnehmer, sondern auch auf die anderen Vergütungsbestandteile wie Sozialabgaben und Zuschlagsregelungen aus. Insgesamt wird im kreiseigenen Unternehmen von einer Kostensteigerung um insgesamt eine Million Euro ausgegangen.

An die Anpassung ist allerdings eine Pflicht gebunden. Ältere Notfallsanitäter müssen eine 80-stündige Anpassungs-Ausbildung absolvieren, Jüngere sogar 480 und mehr Stunden. "Das heißt, dass 160 unserer 190 Mitarbeiter in den nächsten drei Jahren in einer Ausbildung sind", erläuterte Viert. Um die ausbildungsbedingten Ausfälle zu kompensieren, braucht der Rettungsdienst mindestens sieben neue Mitarbeiter.

Der Geschäftsführer verwies auf den hohen Stellenwert der Ausbildung im kommunalen Unternehmen. Mit 203 000 Euro sei die Ausbildung einer der größten Posten. Derzeit lernen 15 Azubis im Unternehmen.

Gebührensteigerungen kann die Rettungsdienst GmbH indes nicht allein durchsetzen. Es bedarf der Zustimmung der Krankenkassen, die letztlich diese Gebühren übernehmen müssen. Dafür erfolgt eine strenge Prüfung der Kosten-Leistungs-Rechnung. Die Krankenkassen haben den deutlich höheren Bedarf akzeptiert. Alle möglichen Überschüsse des Unternehmens fließen in die nächste Kosten-Leistung ein, erläuterte Viert auf Anfrage von Burkhard Paetzold (B 90/Die Grünen-Pro Zukunft). Das Unternehmen dürfe keine Gewinne anhäufen.