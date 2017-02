artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555811/

Nicht egal ist mir, dass Herr Yücel für seine Berichterstattung, für seine wichtige Arbeit als Journalist, für seine unverzichtbare kritische Einordnung der Ereignisse in der Türkei dort inhaftiert worden ist. Denn dadurch bröckelt ein weiterer Mosaikstein aus dem wunderbaren Bauwerk namens Freiheit. Nicht der Freiheit der Türken, nicht der Freiheit der Journalisten, unser aller Freiheit in Europa, in Deutschland. Unserer ganz persönlichen Freiheit. Meiner Freiheit.

Wir wählen am Kiosk zwischen Hunderten Zeitungen und Zeitschriften aus, surfen im Internet über die Webseiten, Artikel, Blogs, Fotos und Videos Tausender Politiker, Parteien, Vereine, Firmen, Medien und Privatpersonen. Wir sind frei, diese Beiträge zu kommentieren, Leserbriefe zu schreiben, darin unsere Zustimmung, aber auch unseren Unmut zu äußern. Wir haben damit ein mächtiges Werkzeug in der Hand: die Freiheit der Meinung, die Freiheit unserer Gedanken. Das ist eine Freiheit, die für uns so selbstverständlich ist, wie die Luft zum Atmen und der Strom aus der Steckdose. Immer häufiger vergessen wir, sie zu pflegen.

In der Türkei ist diese Freiheit Geschichte. In Putins Russland ist sie das längst, in Kaczynskis Polen und Orbans Ungarn wanken schon ihre Fundamente. Im selbsternannten land of liberty, dem Land der Freiheit, in den USA, nimmt sie Donald Trump gerade in den Würgegriff, der nur Präsident werden konnte, weil es diese Meinungsfreiheit gibt. Obsiegen auch anderswo die Rechtspopulisten - in den Niederlanden Geert Wilders, in Frankreich Marine Le Pen und hierzulande die AfD -, gerät diese Freiheit auch in unserer unmittelbaren Nähe weiter in Gefahr. Das darf nicht sein. Deshalb geht uns Deniz Yücel alle an. Denn die Beschneidung der Meinungs- und Pressefreiheit führt in totalitäre Regime und Diktaturen. Sie führt in Unfreiheit.