FIFA-Ethikkommission sperrt Ex-Funktionär Adamu erneut

Hintergrund ist eine Zahlung in Höhe von einer Million Dollar des WM-Bewerbungskomitees von Katar an den Sohn Adamus, um ein sogenanntes «African Legends Dinner» 2010 in Johannesburg auszurichten.

Adamu war bei der umstrittenen WM-Vergabe an Russland 2018 und Katar 2022 im Dezember 2010 Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees, konnte aber wegen einer kurz zuvor verhängten Sperre nicht an der Abstimmung teilnehmen. Der einstige Chef der Westafrikanischen Fußballunion war bereits im November 2010 für drei Jahre für alle Fußball-Aktivitäten gesperrt worden, nachdem er mit Schmiergeldforderungen für seine Stimme bei der WM-Vergabe aufgeflogen war.