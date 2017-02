Im Endspurt Sieg klar gemacht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555813/

Die Gastgeber hatten gleich zwei nachvollziehbare Gründe, um hochmotiviert die im Vorfeld bereits viel diskutierte Top-Begegnung zu ihren Gunsten zu entscheiden. Zunächst war da die deutliche Niederlage aus dem Hinspiel und eine Revanche würde sich natürlich als Balsam auf der Zechiner Keglerseele auswirken. Zudem könnten die Heimakteure der Meisterschaft neues Leben einhauchen. Die Begegnung wurde nicht nur durch zahlreiche Zuschauer vor Ort verfolgt, auch über den eingerichteten Liveticker fieberten über 2000 interessierte Kegelfans in ganz Brandenburg mit.

Ein dickes Dankeschön für die erhaltene Unterstützung, die die Zechiner Greens sehr wohl als zusätzliche Motivation nutzten. Die Oderbrücher bezwangen den ESV Lok Cottbus in einem packenden Spiel bis zur letzten Kugel mit 6:2 Mannschaftspunkten bei einem Stand von 3245:3127 Holz.

Zwar konnten beide Teams nicht auf ihren gesamten Kader zurückgreifen, was aber dem Niveau der Partie keinen Abbruch angedeihen ließ. Bereits im ersten Durchgang wurden ansehnliche Ergebnisse erzielt. Für die SG Zechin präsentierte sich Robert Lehmpfuhl in einer grandiosen Form. Mit seinen 570 Holz setzte er das erste Ausrufezeichen und konnte gegen einen solide auftretenden Ulrich Meißner (536) den ersten Zähler ergattern. Indes musste Zechins Steffen Paulus (529) den Punkt gegen den Tagesbesten der Gäste, Jürgen Schuhr (557), bei 2:2-Satzgleichheit abgeben. Das Spiel blieb also völlig offen.

Im zweiten Durchgang gelang es den Greens sich etwas abzusetzen, da auch Karsten Glatzer mit 575 Holz zu überzeugen wusste. Dank einer spektakulären 175er Bahn war er im Stande die 600er Marke zu knacken, ehe die letzte Bahn doch zu gering ausfiel. Nichtsdestotrotz hielt er seinen Kontrahenten Andreas Schäfer (508) deutlich auf Distanz. Auch Thomas Buchholz (537) erbeutete wichtige Holz für die Gesamtwertung. Dennoch unterlag er in einem engen Spiel gegen Peter Albert (533) mit 3:1-Sätzen. Somit stand es 2:2 nach Punkten, aber die Hausherren verbuchten eine Führung von 77 Holz.

Im letzten Durchgang war die Spannung in der Zechiner Kegelhalle förmlich mit den Händen zu greifen und die Partie nahm nochmal so richtig an Fahrt auf. Die Cottbusser erwischten den besseren Start, da sowohl Gerald Roehl als auch Andy Seidemann sich schwer taten. Leistungsbedingt wurde Kapitän Roehl durch Lutz Schröder ersetzt, der aber zunächst auch nicht ins Spiel fand. Nachdem Seitenwechsel konnte Schröder dann endlich sein Potenzial abrufen. Er glich das 2:0 nach Satzpunkten gegen Detlef Hass (478), der überraschend den Faden verlor, aus. Mit letztlich 492 erzielten Holz ergatterte Schröder den so wichtigen Mannschaftspunkt. Auch Seidemann konnte sich dank einer starken Vorstellung in den Abräumern steigern und erspielte 542 Holz, die am Ende für Dietmar Krone (515) zu viel darstellten. Folglich war das Spitzenspiel zugunsten der SG Zechin entschieden und der Abstand zum Tabellenersten auf drei Zähler verringert.